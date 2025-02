Hertha Botheová: Z hodné zdravotní sestry nacistickou bestií

Do řad dozorkyň v koncentračních táborech vstupovaly ty ženy, které se cítily být nějakým způsobem nedoceněné v původních povoláních, byly zapšklé či o ně muži neprojevovali zájem. O to více si vylévaly svou zahořklost, komplexy, agresivitu a nadvládu nad nebohými vězni.

Botheová nejprve pomáhala svému otci v obchodě se dřevem, což brala jako nutné zlo, poté pracovala v továrně, kde nebyla spokojená, a následně zakotvila v nemocnici jako zdravotní sestra. Pacienti na ni vzpomínali jako na hodnou, milou a dobrotivou dívku, která vždy ochotně pomáhala. Nicméně Botheovou to začalo postupně táhnout k nacistické ideologii, která ji záhy pohltila.

V roce 1939 vstoupila do Svazu německých dívek, dívčí odnože chlapecké organizace Hitlerjugendu. Tam se začala postupně ukazovat temná stránka její osobnosti, která zatím byla ukryta. Přičinlivá dívka chtěla zakusit, jaké to je být jednou z dozorkyň v koncentračním táboře. A její zvrácený sen se jí také splnil.

Začátek v Ravensbrücku

V září 1942 se stala dozorkyní v ženském koncentračním táboře Ravensbrück. Na konci roku 1942 bylo v táboře zhruba 10 000 vězeňkyň, v lednu 1945 už 45 000. Bývalá zdravotní sestra, která lidem pomáhala se uzdravit, nyní činila pravý opak, sadisticky je bila, mučila, ponižovala, některé ženy její řádění nepřežily. K usmrcení používala masivní dřevěnou tyč, jak uvádí web jewishvirtuallibrary.org. Nebohé vězeňkyně také z bezprostřední blízkosti popravovala pistolí.

Její sadistická povaha a bezohlednost se však brzy zalíbily jejím nadřízeným, kteří do ní vkládali svou důvěru. Botheová se přesunula jako dozorkyně do nechvalně známého tábora Stutthof u Gdaňsku. Jak píše web dirdeklein.net, bývalá zdravotní sestra absolvovala nejprve čtyřtýdenní školení, aby byla záhy přemístěna právě tam.

Sadistkou ze Stutthofu

Dostala přiléhavou přezdívku „sadistka ze Stutthofu“, protože brutálně bila vězně. Ti zde byli zabíjeni pomocí cyklonu B v plynové komoře, kam se najednou vešlo až 150 lidí. Další lidé zemřeli na různé nemoci, protože jim byla odpírána nezbytná lékařská péče.

Ve Stutthofu během druhé světové války zahynulo skoro 90 tisíc lidí. Botheová zde uplatnila svou brutalitu, a to v nejhorším možném světle. Na sklonku války poslali dozorkyni její nadřízení do ženského podtábora Bromberg-Ost. Zde v nelidských podmínkách pracovaly převážně židovské vězeňkyně na německých železnicích.

Smyčka se utahuje

V lednu 1945 se sadistická dozorkyně účastnila pochodu smrti vězňů z Brombergu přes Auschwitz do koncentračního tábora Bergen-Belsen. Neochvějně se blížil konec války a 15. dubna 1945 byl Bergen-Belsen osvobozen britskou armádou. Smyčka se začala utahovat i pro Botheovou, také ji Britové zatkli. Za válečné zločiny byla odsouzena na deset let vězení. Nicméně celý trest si neodseděla, a to kvůli shovívavosti britské vlády.

V prosinci 1951 Botheová uviděla zase po letech denní světlo. Změnila si jméno na Herta Langeová a žila dál v Německu. V roce 1999 se během rozhovoru svěřila, že necítí vinu za to, že se stala dozorkyní v koncentračním táboře. Pokud by tam nešla jako dozorkyně, sama by tam byla dle svých slov poslána, ale jako vězeňkyně. Botheová zemřela v roce 2000 ve věku 79 let.

