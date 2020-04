Koronavirus u nás a v úspěšných zemích: Zdá se, že jinde jsou s pomocí o mnoho kroků napřed

Zdá se, že hlavním tématem už není počet prokázaných infikovaných, ale podpora státu ekonomice. Dosud se vláda chválila s tvrdostí opatření a přitom dosahovala jen průměrných výsledků šíření viru. Nyní sklízíme ztráty, závidíme dotovaným firmám v Dánsku či Švýcarsku a odborníci a osobnosti žádají vládu k přímé podpoře postižených odvětví.

Kdo co potřebuje?

Diskuze o náhradě ušlého zisku je už mimo hru, ani by to nebylo etické. Dát firmám podporu na restart ale etické, i když složité je. Zatím by stačila důvěryhodná garance podpory, ta ale není. Hospodářská komora například žádá podporu pro firmy, které mají sklady, výrobu kanceláře či obchody v nájmu aspoň 50% nájmu po dobu uzavření. A zrušení DPH po dobu omezení. Vláda místo toho navrhuje zákon o odsunutí tří nájmů. Což způsobí existenční problém nájemců, přece jen mají teď vysoké náklady a žádný příjem a také to způsobí problémy pronajímatelů, kteří musí platit své úvěry. A zde opět vláda slibuje podporu, ale s kličkou – více zde.

Firmy i živnostníci potřebují slyšet od vlády, kdy omezení skončí a jak jim vláda pomůže, co zadotuje. Nikdo nechce vše, peníze na rozjezd ale budou nutné. Pokud si vláda nechce vyrobit armádu nezaměstnaných.

Proč nyní dostal Prymula odvahu otočit?

Po lese jsme běhali s rouškou. Již delší dobu čeští i světoví odborníci tvrdí, že má smysl chránit ohrožené a vytvořit kolektivní imunitu. Osobnosti jako rektor Karlovy univerzity Zima a mnozí další žádají o rychlé ukončení zbytečných omezení, „televizní“ epidimiologové už veřejně připouštějí promořenost 60-70%. Otočil i vrchní epidemiolog Roman Prymula a náměstek ministra zdravotnictví. Proč asi?

Naopak premiér Babiš hájí omezení, prý kvůli bezpečnosti. Jeho firmy ale státu dodávají dezinfekci, členové ANO zajišťují telemost. Vicepremiér Hamáček teprve začíná komunikovat s českými firmami o státních zakázkách, ale dosud nakupuje v Číně a vymýšlí zákon o povinnostech českých výrobců. Zájmy ekonomiky a vládních reprezentantů se rozcházejí.

Co vláda schválila

Kurzarbeit. Bude snad 60 nebo 80% a to po zaplacení mezd a odvodů. Na refundaci nedosáhne každý.

OSVČ nemusí platit zdravotní a sociální pojištění (cca 5 200 měsíčně)

Bezúročné půjčky Covid I a Covid II. Dosáhly jen některé firmy. Covid III. se snad brzy spustí pro pražské firmy.

Celkem krátký odstavec, škoda.

Vláda navrhuje

Jednorázovou podporu OSVČ 25 000. Není o ni zatím jasno, ministryně Schillerová návrhy neustále mění

Odložení tří nájmů pro všechny a zákaz dát neplatiči výpověď. Náhrady pro pronajímatele jen omezené, banky si prosadily svou

Odložení splácení úvěrů, tedy odklad splátek a snížení úroku do 31. října 2020

O refundaci nákladů na nájem a provoz se vláda nevyjadřuje. Řešilo by to ale provoz živnostníkům a firmám stejně jako problémy pronajímatelů a posléze i bank. Bylo by to nejlevnější řešení

Doba od začátku března do konce srpna se podle vládního zákona nemá studentům vysokých škol zpoplatňovat

Dlužníkům, kteří dočasně nemohou plnit splátkový kalendář, může toto soud prominout

Jak je to na „západě“

Německo: Kurzarbeit běží, je pro VŠECHNY firmy postižené důsledky epidemie. Kompenzace je volitelná, pro celou firmu pro oddělení, pro jednotlivce. Pro nižší platy stát kompenzuje 100%, pro vyšší 75-80%. Velmi podobná pravidla platí pro malé „jednočlenné firmy“ tedy živnostníky. Firmy stejně jako u nás platí odvody.

Na rozdíl od české vlády ta německá slibuje jednak garance a jednak částečnou refundaci. A hlavně, firmy jsou informovány, mají postupy a vědí, co se chystá. Na druhé straně je pravda, že některé značky situaci poněkud využívají, vidět je to na automobilkách, které měly problémy už před krizí.

Velká Británie podporuje živnostníky ihned od uzavření obchodů a restaurací, posílá jim na žádost 2 500 Liber měsíčně. Ve Švýcarsku je finanční pomoc též již na účtech živnostníků a firem, oprávněnost žádostí se bude vyhodnocovat později. O pohodovém a úspěšném Dánsku, mimochodem s nejusměvavějšími obyvateli, mluvil český velvyslanec v Kodani Radek Pech. Více zde.

V kostce shrnuto

Hlavní rozdíl je, že „na západě“ mají lidé i firmy peníze na účtech zatímco u nás vláda nepostupuje kromě dotace OSVČ přímou podporou, ale navrhuje zákony, které vstupují do vazeb mezi podniky. Tedy odložení nájmů atd. Tedy přenáší náklady na firmy více než v zahraničí.

Do toho prosakují zprávy, že co my nakupujeme v Číně a za co vláda děkuje na letištích“ to ostatní země mají zdarma. Ostatní země podporují soběstačnost, podporují domácí firmy vyrábějící ochranné pomůcky atd. I zde vláda kulhá, raději za miliardy organizuje letecké mosty a nakupuje v Číně. Kde se vládě daří je například ve výrobě desinfekcí. Sice výrobu nejdřív zakazovala likérkám, nyní se situace stabilizuje, jak by ne, když většina státem uznaných produkce patří Agrofertu.

