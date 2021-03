Online volby se stávají standardem. Využít je má možnost i vaše firma

Firmy, spolky i různé organizace se v dnešní době musely s mnoha činnostmi přesunout do online prostoru. Pravděpodobně si na to zvykneme a stane se to spíše standardem i do budoucna. Co nás však dnes zcela zásadně omezuje, jsou různé rozhodovací procesy, ke kterým jsme se kvůli hlasování, veřejnému a především tajnému, museli scházet. I to však lze vyřešit díky webové aplikaci gReception Voting.