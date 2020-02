Vynálezce jetsurfu Martin Šula: Podnikatelské prostředí je v Česku špatné, struktury jsou zkostnatělé

Martine, jak se člověk vůbec dostane k tomu, že vyvíjí a vyrábí motorová prkna?

Vyrábět motorová prkna nikdy nebyl můj záměr. Historicky jsem se zabýval konstrukcí závodních spalovacích motorů. Motorové prkno je v podstatě odpadní produkt naší vývojové a produkční práce, když do motorsportu přišly před časem těžké časy.

Vaše firma dělala motory pro velké hvězdy, jako je Lewis Hamilton a další. Už nebylo kam stoupat, proto surf, nebo jaký byl důvod opustit kolotoč formule?

Naše firma dělala motory především pro závody motokár, kde s našimi motory vítězil Lewis Hamilton nebo Nico Rosberg. Ve Formuli 1 jsme pak pracovali na systému K.E.R.S. pro BMW 1 Team. Vystoupení z Formule 1 bylo způsobené soustředěním se na jiné projekty mimo závody top sérií.

Jestli se nepletu, s prodejem jste začínal na ruském trhu, proč právě tam?

Jako každý výrobce ve strojírenském průmyslu čelíte v počátcích „dětským nemocem“. My jsme nebyli výjimkou. Bylo mně jasné, že pokud půjdeme prvně na západ, internet a rostoucí dosah sociálních sítí nám může dost ublížit. Naopak ruský uživatel není vyplašený z drobných závad, které buď v klidu reportuje, nebo si je sám opraví. To nám v začátku moc pomohlo, a proto jsme také výrobek dostali na úroveň, kde se nachází nyní.

Martin Šula

- vlastní patent na motor pro malé závodní motokáry a české motorové surfy

- zakladatel společnosti JetSurf, která vyvíjí a prodává motorová prkna na vodu

- v roce 2012 založil federaci FIDSM, která sdružuje výrobce v oblasti motosurfingu

- založil závodní sérii Motosurf World cup

- je vystudovaný strojní inženýr

Vyrábíte u Brna, je Česká republika ideálním podnikatelským prostředím?

Jsem hrdý Čech, hrdý Moravan. Je jakousi morální povinností, aby při vzniku produktu byly zapojeny české síly, které jsou navíc ty nejlepší na světě. To se ale týká lidí jako takových. Podnikatelské prostředí je v Česku velmi špatné, struktury jsou zkostnatělé a než aby lidi podpořili ve výrobě, vymýšlejí zbytečné složitosti. Vždycky mně záleželo na tom, abych nějakým způsobem přispěl do společnosti. To si myslím, že se docela dobře plní. Klacky pod nohy si ale nezasloužím, stejně jako řada dalších zaměstnavatelů a podnikatelů. Na druhou stranu, každá vyspělá ekonomika má svoje typické DNA, které je dáno historií vzdělání, předávání zkušeností v rámci rodiny, průmyslem v dané zemi.

Jak to myslíte?

Například, pokud budu chtít udělat pěkný design, půjdu směrem Itálie, kvalitní strojírenské produkty jsou doménou střední Evropy. Česká republika měla lehké a střední strojírenství, proto historicky máme výbornou polohu a ještě do doby, než nám to politický aparát rozbije úplně, tak dostačující systém vzdělávání.

JetSurf má i své mistrovství světa, byl tohle jeden z vašich snů?

V prostředí závodů se pohybuji dlouhodobě, takže mít mistrovství světa, kde závodí můj vlastní produkt, je skvělé. Šampionát hodně vyrostl, dnes je světově uznaný mezinárodní federací vodního motorismu – UIM. I přes fakt, že je šampionát otevřený pro ostatní výrobce, zastoupení značky Jetsurf je stoprocentní.

Jak vůbec došlo k tomu, že se začalo opravdu vážně závodit?

První závod jsme uskutečnili v roce 2013, po tlaku a pošťuchování od kamarádů, jak to bývá. Já jsem vždycky zažíval, že se svými nápady jsem nakonec narazil na „goverment“, někoho shora, partu bafuňářů, změnu pravidel… A protože si tvořím svůj vlastní život podle svých pravidel, tak jsem si řekl, že to chci zažít i ve sportu. Takže jsem ve Švýcarsku založil vlastní federaci a vlastní sport. A zjistil jsem, že to má potenciál, i z hlediska byznysu, takže jsme vytvořili závodní speciál, model Race Titanium. Náš seriál nutí závodníka trénovat a udržovat se v kondici. Ono se to nezdá, ale Jetsurf v závodní formě je extrémně náročný. Zároveň jsme vytvořili platformu pro jiné disciplíny, momentálně na jetsurfech v létě trénují závodní lyžaři nebo jezdci na motorkách. Je to skvělé balanční cvičení. Od loňska nás sdružuje mezinárodní asociace vodního motorismu UIM, která je rovněž uznaná Mezinárodním olympijským výborem.

A máte ještě nějaké nesplněné sny, které vás ženou dopředu?

Se zdokonalováním přicházejí nové možnosti, kterých je možné dosáhnout. Samozřejmě mám řadu snů, kde bych rád viděl produkt nebo šampionát, kterému jsem položil základ. Ale jak se říká, když se sny vyřknou, nesplní se, takže se můžeme sejít za 3 roky a pak řeknu, jak to vypadá. Principiálně jediné, z čeho mám strach, je, že nestihnu v životě vyrobit všechny nápady, které mám.

Kdyby teď, čistě teoreticky, přišla lukrativní nabídka z F1, zvažoval byste ji?

U velkých projektů je důležité, aby lidé byli na stejné vlně a měli na věci stejný úhel pohledu a stejné přesvědčení. Pokud bych toto našel v nové nabídce z Formule 1, jistě bychom ji zvažovali jako vývojový partner. To by se týkalo každého projektu, který by splňoval jisté mé zásady.

Jetsurf si oblíbila celá řada známých tváří. Například Silvester Stallone, Justin Bieber, Lewis Hamilton, Andrea Bocelli, Pedro Piquet, Justin Timberlake atd.

Prý když něco řeknete, tak to uděláte, i kdybyste se měl ničit. Opravdu to platí a není to pro byznys občas škodlivé?

Já se ve svém životě nechovám jako standardní podnikatel, přistupuji k úkolu jako k výzvě, jako k něčemu, co je otázkou cti a vlastního přesvědčení. Pracuji jako horolezci, buď dojdu až na konec, a nebo tam budu tak dlouho, dokud na ten vrchol nevylezu.

Kde se vůbec vzala vaše láska k motorům?

Odmalička mě zajímala auta, motorky, motory všeobecně. Už během školy jsem dělal na několika projektech v dílnách prof. Jaroše. Patří to k mému DNA a je to nedělitelné.

Jste ještě nějak spojen s fakultou strojního inženýrství, kterou jste vystudoval?

Ano, snažím se hodně pracovat s mladými lidmi. Snažím se je rozvíjet a postupně jim zadávat projekty s různým stupněm významnosti. Fakulta strojního inženýrství mně poskytla určité vzdělání a já se snažím dalším mladým pomoci získat to stejné. Vybraní studenti mají v rámci svých závěrečných prací možnost pracovat na reálných projektech a pak také nastoupit do praxe spojené s mou firmou.

Ovlivnil vás v životě i v podnikání fakt, že jste procestoval v podstatě celý svět, setkával se s významnými lidmi...?

Nejde jen o významné lidi, ale o různé kultury, náboženství, pohledy na svět. Pokud chcete prorazit s produktem na globální úrovni, tyto poznatky jsou nezbytné. Významní ale mohou velmi inspirovat, to ano. Poznal jsem, že je hrozně důležité pro úspěch na mezinárodním poli znát dobře pravou historii, dějiny jednotlivých zemí a nenechat se ovlivňovat tzv. mainstreamem.

Dá se odhadnout, kolik lidí se už dnes věnuje jetsurfingu?

Pokud se budeme řídit majitely Jetsurfu, tak jich je zhruba 8 000.

Kdybych chtěl tento sport dělat, co musím udělat, co splňovat...?

Stačí mít rád sport a nadchnout se pro věc. Motorový surfing může provozovat opravdu každý, takže bych nevymezoval podmínky nutné a postačující. Dnes disponujeme opravdu velkým výběrem v modelové řadě, takže si každý najde to své.

Jak dlouho se na prkno vlastně čeká, dá se normálně koupit, nebo se vyrábí na míru?

Obojí je možné. Čekací doba může být až do dvou měsíců. V případě prkna Electric je to dvojnásobek. Výroba na míru je také možná, zákazník má možnost si nakonfigurovat své prkno a umístit také vlastní design.

Kolik takové prkno pro začátečníky stojí?

Základní model začíná zhruba na 200 000 Kč.