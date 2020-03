Koronavirus nás vyjde draho: Účet za obnovu globální ekonomiky se už vyšplhal na 7 bilionů dolarů a dál roste

Odhady říkají, že obří sumy by mohly světovou ekonomiku stabilizovat do června

/KOMENTÁŘ/ V částce 7 bilionů dolarů jsou zahrnuty oznámené vládní výdaje, daňové úlevy, záruky za půjčky a odkupy aktiv prostřednictvím centrálních bank. První odhady hovoří o tom, že vzhledem k velikosti ztrát, které působí restriktivní opatření proti šíření koronaviru, by navrhované stimuly měly stabilizovat globální ekonomiku do června letošního roku.

Nárůst chudoby ve světě

Nevyřešenou otázkou však zůstává, co se bude dít, když stimulační opatření nezaberou a globální ekonomika se v druhé polovině letošního roku opět nerozběhne. Další gigantické stimuly by již nemusely být účinné. Na globálním trhu by totiž mohly začít chybět výrobky a služby, které se dnes přestávají produkovat.

V takovém případě bude nutné odstranit restrikce v globální ekonomice, přestože by to znamenalo rychlejší šíření onemocnění COVID-19. Dostali bychom se totiž do situace, kdy samotné onemocnění by bylo méně závažným problémem než obrovský nárůst chudoby ve světě.

Přehled opatření v dolarech

Evropská unie

Evropská centrální banka chce utratit 824 miliard dolarů za nákupy státních dluhopisů a další typy aktiv. Již dříve přitom byly oznámeny odkupy za 133 miliard dolarů.

Německo představilo záchranný balíček v hodnotě 825 miliard dolarů. Navrhovaná opatření spočívají především v poskytování půjček a kapitálovém vstupu do vybraných společností.

Francie schválila pomoc ve výši 50 miliard dolarů pro malé podniky a nezaměstnané. Dále se zaručuje za podnikové půjčky ve výši 330 miliard dolarů.

Itálie vyčlenila 28 miliard dolarů na pomoc zdravotnímu systému a pracujícím lidem. Podobně postupuje i Španělsko.

Spojené království

Vláda pozastavila místní daně z podnikání pro maloobchod a pohostinství na 12 měsíců.

Byly poskytnuty záruky za půjčky v rozsahu 397 miliard dolarů.

Samostatně výdělečně činným osobám bude poskytnut hotovostní dar ve výši 80 procent jejich průměrného měsíčního zisku až do výše 3 000 dolarů měsíčně.

Centrální banka uvedla, že odkoupí dluhopisy za 242 miliard dolarů.

Spojené státy

Vláda připravila stimulační balík ve výši 2 biliony dolarů. V balíku jsou navrženy přímé platby Američanům, vyšší podpory v nezaměstnanosti a rozsáhlý program půjček.

Kongres již schválil více než 112 miliard dolarů na poskytnutí dvou týdnů placené pracovní neschopnosti pro ty, kteří jsou testováni nebo léčeni v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Federální rezervní systém přislíbil nákupy státních dluhopisů za 700 miliard dolarů. Centrální banka rovněž oznámila, že poskytne úvěry za 300 miliard dolarů pro podniky a spotřebitele.

Čína

Čína doposud oznámila, že sníží daně a poplatky o 113 miliard dolarů. Dále poskytne finanční stimuly za 16 miliard dolarů.

Čínská lidová banka poskytne 162 miliard dolarů na úvěry pro podniky.

Japonsko

Japonská vláda chystá stimulační balíček za 274 miliard dolarů.

Japonská centrální banka uvedla, že zvýší roční odkupy aktiv o 55 miliard dolarů.

- Štěpán Křeček (hlavní ekonom BH Securities) -