Pánové Babiši, Vojtěchu a Prymulo, děláte si z nás legraci? Theodora popisuje zážitky z testování na COVID

/KOMENTÁŘ/ Ve středu v noci odvezli mého přítele s těžkými dýchacími problémy do nemocnice v Motole. Bylo přibližně hodinu před půlnocí, a proto byl samozřejmě předán na urgentním příjmu. To je jistě v pořádku, co se ale děje dál, nad tím už zůstává rozum stát. Pomiňme teď fakt, že člověk s takovými problémy musel v noci čekat tři hodiny na příchod lékaře. Motol je velká nemocnice a je možné, že lékař byl zrovna u jiného případu.

Výsledky do 24 hodin…

Součástí vyšetření byly, jak je to v tuto chvíli logické, také odběry pro vyšetření na COVID-19. Byli jsme informováni, že výsledky budou známé do 24 hodin. Přítel dostal kód, kterým se má ohlásit do telefonu při žádosti o sdělení výsledků, a po vyšetření, které prozatím neurčilo diagnózu, byl odvezen zpátky domů. Snad se jednalo "jen" o astmatický záchvat. Možná ale také ne.

I to by se dalo pochopit - bude nutné specializované vyšetření na plicním oddělení, což na urgrentu zařizovat nebudou. Sice se podle rychlých testů prokázalo, že má v těle zánět, ale žádný konkrétní výsledek se nedozvěděl. S volně prodejným lékem na kašel a teplotu má čekat doma na výsledky - samozřejmě v karanténě.

Věděli jste, že COVID nesouvisí se zdravotním stavem?

Překvapení přišlo v pátek ráno. Protože 24 hodin, které byly potřebné na vyhodnocení odběrů na COVID, uplynulo v noci, snažili jsme se v pátek od rána dovolat do Motola, abychom zjistili, jaký bude další postup. Bohužel se ale přítel dozvěděl, že mu ani přes kód, který v nemocnici dostal, výsledek vyšetření na COVID telefonicky sdělit nemohou.

Jde totiž o kód, který podle zaměstnankyně nemocnice opravňuje pouze ke sdělení "informací o zdravotním stavu a nikoliv o výsledku vyšetření na COVID". Bylo nám doporučeno informovat se u hygieniků. Informace o případné nákaze koronavirem tedy pravděpodobně není zprávou o zdravotním stavu. Skutečně?

Hygiena v "omezeném režimu"

Zkusili jsme tedy další kolečko telefonátů - tentokrát právě na hygienu. Ano, byl státní svátek, ale předpokládala bych, že v době pandemie tady bude běžný provoz. Brzy jsme zjistili, že to byl asi omyl. Pokusili jsme se o několik telefonátů, i opakovaných, ale stále bez výsledku. Telefon zkrátka nikdo nezvedl.

Vzpomněli jsme si tedy i na číslo 1212, speciální linku COVIDu. Velmi příjemné operátorky ale bohužel také poradit nedokázaly. Pouze nás odkázaly zpět na hygienickou stanici. Po upozornění, že tam nikdo nezvedá telefony, jsme se dozvěděli, že "je volno, hygiena asi jede v omezeném režimu". V době pandemie? Zvláštní.

Jak dlouho trvá 24 hodin?

Výsledky doposud neznáme. Přítel je v karanténě, nemůže do práce, byl objednán na plánované jiné vyšetření u specialisty, které je ze stejného důvodu nutné odvolat a čekat na další termín. Přitom je velmi pravděpodobné, že se jednalo právě o astmatický záchvat. Jenže dokud nebude znát výsledky, nikdo mu karanténu nemůže ukončit.

Co zbývá? Věřit, že se někdo ozve, nebo se snažit dál volat na hygienickou stanici a doufat, že zase pojede v "plném provozu", protože jak jsme se dozvěděli v Motole (což také ale byla jediná informace), kdyby byl výsledek pozitivní, asi by už volali. Jenomže touto domněnkou není možné nikde operovat. A předpoklad, že hygiena má tolik práce, že sděluje pouze pozitivní nálezy, je také zvláštní. Kolik lidí tedy zůstává zcela zbytečně v karanténě, aby po týdnu (nebo i déle?) zjistili, že to bylo docela zbytečné?

Pořádat sbírky nebo zapojit mozek?

Dalším problémem, který řešíme, je skutečnost, že se přítel v onu středu setkal s mužem, jehož zdravotní stav vyžaduje velkou opatrnost. Také ten je samozřejmě velmi zvědavý na výsledky testů, které ale nepřicházejí. Jak to tedy je? Jak to funguje v "první linii"?

Můžeme našim lékařům šít roušky, můžeme jim posílat zavařeninu a pizzu, aby svoji těžkou službu vůbec přečkali, můžeme pořádat sbírky a můžeme děkovat dnem i nocí za jejich bezpříkladné nasazení, můžeme prosazovat v parlamentu zvýšení jejich platů. Nebo se také můžeme zamyslet nad systémem, jakým to všechno probíhá. Osobně bych byla pro kombinaci obou variant. Tohle totiž neznamená nic jiného, než že to rozhodně zvládnuté není.

- Theodora Nezbedová -

