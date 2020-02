Premiér Babiš se chtěl přiživit na cizím úspěchu. Zakladatel firmy Geewa odpověděl jemu i Prchalovi

Vážený pane premiére Andreji Babiši a Marku Prchale,

jsem moc rád, že zmiňujete náš úspěch ve své zprávě z průhonické sokolovny. Herní průmysl v Česku vzkvétá, za poslední rok se prodaly společnosti Warhorse Studios, Beat Games a nyní i Geewa. Bohužel, ale nevzkvétá tak rychle jak by mohl.

Příkladem je růst herního průmyslu v okolních zemích, kde vlády včas rozpoznaly potenciál tohoto odvětví kreativního průmyslu. Polsko v roce 2016 založilo fond s 18M EUR na rozvoj herního průmyslu, Německo loni dalo do podobného fondu 50M EUR a naprosto výjimečné je Finsko, které fond založilo už v roce 1995 a 50M USD nastartovalo vznik herního a startupového ekosystému, který je vzorem pro všechny ostatní progresivní země. V Česku takový fond vůbec neexistuje.

Geewa je české herní vývojářské studio se sídlem v Praze, založené v roce 2005 Milošem Endrlem. Zaměřuje se na vývoj free-to-play multiplayerových mobilních her.

Založení fondu je ale jen jeden z podnětů, kterým vláda může přispět k růstu herního průmyslu v Česku. Dalším důležitým stimulem jsou rychlost a podmínky pro zaměstnávání lidí z okolních zemí. Praha je atraktivní místo pro lidi nejen z východu, ale i ze západu, je významně atraktivnější než Varšava nebo Helsinky. Geewa má už nyní přes 60 zaměstnanců z 18 různých národností. Přijímací proces je nicméně tak komplikovaný a zdlouhavý, že nejsme schopni konkurovat firmám z okolních zemí. Ilkka Paananen, šéf finského Supercellu si loni stěžoval, že se doba přijetí zaměstnance mimo EU prodloužila z 25 na 52 dnů, my čekáme kolikrát na vyřízení potřebné žádosti přes 90 dní.

Vůbec nejdůležitější oblastí pro podporu nejen našeho podnikání je vzdělávání. Jsme země skvělých technických univerzit a uměleckých škol, které se ovšem jen velmi pomalu mění k výchově studentů pro digitální svět. Ze svého pohledu vnímám, že veškeré aktivity vycházejí zdola, od progresivně smýšlejících děkanů, profesorů a bývalých studentů. Naprosto chybí jasná strategie a vize kam vzdělávání chceme posunout a s tím spojené podmínky progresivním školám a lidem v nich. Jako odvětví bychom potřebovali minimálně 2x, reálně tak 5x více absolventů, především v technických a uměleckých oborech. Nemusíme vymýšlet nic super komplikovaného, stačí se inspirovat od Finska a začít, začít hned, protože každý rok nám ujíždí vlak víc a víc!

V roce 2018 Geewa vydala mobilní hru Smashing Four. Strategická tahová mobilní hra je založená na kulečníkové fyzice, dosáhla pár měsíců po vydání na iTunes žebříček top 250 nejvýdělečnějších her USA, hru hraje přes 200 000 lidí denně.

Hry jsou skvělý nástroj výuky, moje generace se na nich naučila anglicky, a pro ty současné je to ideální nástroj jak zkombinovat programování s kreativním myšlením, což jsou dva nezbytné atributy pro úspěch v jakémkoliv oboru v budoucnu. Programování totiž není pro “ajtíky”, ale stejně jako angličtina pro každého, kdo chce a bude chtít porozumět světu, ve kterém žijeme! Jsem přesvědčený, že programování a tvorba her by v nějaké podobě mělo být součástí výuky už na základních školách.

I já stejně jako vy chci silné Česko, jen je třeba od silných marketingových proklamací přejít k činům! Ochotné odborníky, kteří vám v tom pomohou, máme, např. ty z Česko.Digital nebo z Hlídač státu. Stačí jen chtít a hlavně začít! Začít hned!