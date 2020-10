Prymulovo vypnutí wi-fi už je vyšší dívčí. Také opít se do deseti večer umí kdekdo, do osmi už je to ale pro fajnšmekry

/KOMENTÁŘ/ Uzavření středních a vysokých škol může znamenat, že se studenti budou ve volných chvílích přesouvat do obchodních center. A tak ministr zdravotnictví Roman Prymula přišel se šalamounským řešením, které by mu mělo vynést minimálně hodnost polního maršálka.

„U stolu ale budou moci sedět jen dvě osoby a bude zde vypnuta wi-fi, aby se tam lidé zbytečně nezdržovali,“ vydal nařízení epidemiolog. Ano, toto je přesně ono. Zatím to byly jen takové tanečky, ale vypnout puberťákům wifinu, to už je vyšší dívčí. Zapnutá data prý nebudou považována za rebélii. Na to takový Adam Vojtěch nikdy nepřišel, proto musel odejít. Díky tomu si ale zase zazpíval v show u Jana Krause, to také není k zahození.

Opici stihnou jen nejlepší

Doteď měly hospody a restaurace otevřeno do 22. hodiny. To se nyní mění, zavírat se bude už o dvě hodiny dříve. U stolu budou moci sedět maximálně čtyři osoby. Podle Prymuly se lidé nebudou socializovat a bavit, ale půjdou domů. To už je výzva i pro Čechy, kteří patří mezi zkušené pijany. Do desíti večer se to dá zmáknout docela snadno, ale do osmi? To už bude jen pro fajnšmekry, navátí odejdou fakt jen profíci.

Faktem je, že zavírat a omezovat se teď zřejmě musí. Otázkou je, proč vláda opět několik měsíců spala a honila politické body. Stejně jako na jaře, kdy byla odborníky upozorňována, co se na nás žene. Teď si dáchla v létě a výsledek je podobný, totéž se opakuje v bleděmodrém. Jen místo často uzurpovaného Vojtěcha k nám jasným hlasem shůry promlouvá bývalý voják. Omezuje se, zavírá, likviduje...

Ze stovky na nulu

A ještě jedna "maličkost". Je docela tragikomické, že například jedno z největších center zábavy, pražský Aquapalace, byl do dnešního dne otevřený praticky bez omezení. Žádné roušky, maximem byla různá doporučení o rozestupech. A teď, jako mávnutím kouzeleného proutku, bude vše jinak. Roman Prymula zamával svojí maršálskou (pardon, plukovnickou) holí a jde se zavírat na dva týdny.

Jen tak mimochodem, například ono zmíněné aquacentrum nemůže na čtrnáct dní vypustit bazény, otočit klíčem na dva západy a prostě všechno odpískat. Právě dva týdny totiž trvá, než by se voda znovu napustila zpět. Dále musí udržovat správnou teplotu vody, dezinfikovat, udržet zaměstnance a tak dále. O kompenzaci ze strany státu, jehož rozhodnutím se zavírá, nepadlo. Ztráty budou obrovské, stejně jako u celé řady dalších větších podnikatelů i malých živnostníků.

