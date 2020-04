Rouška, pivo, telka: Co na tom, že soused zkrachuje, držme huby a poslouchejme vůdce

Jak dlouho ještě? Není čas se ozvat, když si s námi dělají, co je jim libo? Říkají: Nouzový stav, seď doma, drž ústa a krok, jinak dostaneš ránu od policisty, co to prý nezvládl psychicky. A kdo to má teda zvládat, když ne člověk, který je na stresové situace školený? My doma?

/KOMENTÁŘ/ Už skoro měsíc ve vězení. Policista gestikuluje, nemáš roušku v autě, pokuta! Policista fackuje dívku v parku. Co na tom, že rouška v autě (v lese) je zbytečná. Co na tom, že rande ve čtyřech lze řešit domluvou. Policie je silná, má pravomoc trestat. Někteří občané jsou spokojeni, mám svůj plat, doma u televize je dobře.

Dokud bude v krámě pivo

Co na tom, že nemohu cestovat za hranice? Stejně jsem nikam nejezdil. Co na tom, že nemohu do českých hor? Stejně nesportuju. Rouška, pivo, telka. To překonáme. Co na tom, že obuvník, masér, kadeřník zkrachuje? Hlavně, že nedostanu virus. Co na tom, že existují spousty dalších virů (virusů)? Před tímhle se musíme chránit. Co na tom, že se všechno zhroutí?

Doma je dobře, jen nám naše volno (vězení) prodlužujte dál a dál! Dokud bude v krámě jídlo, v krámě pivo. Dokud pošlou výplatu. Hlavně ať nedostaneme virus. Co na tom, že dostaneme jiný virus. Nebo bakterii. Jen sedět doma, hezky se chránit.

Roušky zašily ústa

Držme huby, pěkně poslouchejme vůdce. Vše je pod kontrolou. STÁT zachrání firmy (vstoupí do nich). Protřídí podnikatele (zničí je). Ozdraví kulturu (zruší ji). Seďme doma, bojme se policie, ústa za rouškou.

Zavřené hranice, manipulace, udavačství, násilí, strach. Neviditelný virus, strach z neznámého, strach ze smrti, vyděšení. Strach z použití vlastní zodpovědnosti, vlastního rozumu. Zakazuje se, přikazuje, slibuje. Lidi, vše je v pohodě, někteří prodělají, jiní vydělají. Netrapte se! Možná něco dostanete!

