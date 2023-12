Absolonová padla na dno, skončila jako hvězda filmů pro dospělé. Přitom měla jet na olympiádu

Až do svého zranění v roce 1996 byla Andrea Absolonová naše nadějná skokanka do vody. Zdálo se, že v její kariéře už nic nebrání tomu, aby se zapsala do dějin. To se jí povedlo. Ale možná trochu jinak, než to ve skutečnosti plánovala.

Ve správný čas na správném místě!

Kvůli zranění přišla Absolonová o účast na olympiádě. Sportovní úspěchy vyměnila za pornografický průmysl a začala si říkat Lea De Mae. „Zkrátka chtěla být hvězda, chtěla být v záři reflektorů. A nejhorším momentem pro ni bylo asi mezidobí, kdy ztratila všechno, nebyla nikdo a měla za sebou tragický příběh a nic před sebou,“ řekla režisérka Natálie Císařovská, která o ní letos na podzim uvedla do kin životopisný film s názvem Její tělo.

Půvabná blondýnka se narodila o vánočních svátcích 26. prosince 1976 v Praze. Ani magické datum jí klid do vínku nedalo. Její maminka často vzpomínala, že byla od malička jako neřízená střela. Živelná dívenka byla neustále v pohybu, a tak se zdálo pochopitelné, aby se vydala cestou sportu. Nepochybně v ní dřímal velký talent.

Ten začali rodiče podporovat, se sestrou Lucií chodily plavat na bazén na Slávii a měly štěstí – všiml si jich trenér skokanů do vody Trpka. Děvčata vybrali do nové školy pro talentované sportovce a byla to právě Andrea, která kariéře brzy obětovala veškeré další aktivity. Dřela, aby získala úspěch. A ten se na nějaký čas skutečně dostavil.

Favoritka na olympiádu

Andrea vyhrávala juniorské závody, zvítězila několikrát na mistrovství republiky. Měli jsme před očima budoucí olympijskou vítězku. Slavila i mezinárodní úspěchy, umístila se například na evropském mistrovství juniorek, pátá byla na mistrovství světa v roce 1995.

Zlom v kariéře nastal, když jí praskl meziobratlový článek páteře při tréninku na olympijských hrách v Atlantě 1996. Byl to konec její kariéry, za čtyři roky už se v Sydney nekvalifikovala. Tehdy si začala přivydělávat focením – a byla jen malý krůček od začátku své pornografické kariéry.

Tým snů

Netrvalo dlouho a pod pseudonymem Lea De Mae vytvořila s tuzemskými kolegyněmi čtveřici známou jako Dream Team neboli Tým snů. Patřila do ní Sylvia Saint, Monica Sweetheart a Daniella Rush.

V roce 2004 jí ale diagnostikovali glioblastom – rakovinu mozku. Téhož roku jí lékaři nádor operativně odstranili, ale při dalším vyšetření se zjistilo, že už metastázoval do dalších oblastí mozku. Když zemřela, bylo jí pouhých 27 let...

Zdroj: redakce, lidovky.cz, wikipedia.org, iDNES.cz

KAM DÁL: Beáta Kaňoková ze Zlaté labutě: Zůstane na miminko sama? To už tu totiž jednou bylo.