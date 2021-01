Autor Kámasútry byl panic. Možná proto tolik poloh, které jsou spíš o zlomeninu

Stejně jako všechno, tak i milování má svou historii a prošlo si určitým vývojem. V minulých dobách byly některé praktiky spojovány se zvyky a určitou kulturní náklonností. Učebnice lásky - Kámasútra - nepředstavovala pouze seznam poloh. V Indii, kde vznikla v 5. - 6. století našeho letopočtu díky Mallanágu Vátsjájanovi, byla erotika a sex obecně brána jako vědní disciplína a právě zde Kámasútra sloužila i jako předloha. Mnohé z nás by mohlo překvapit, že tato kniha byla psána strohým až pedagogickým stylem, bez trochy energie a vášně.

Autor Kámasútry byl panic

Zajímavostí je, že autor Kámasútry nebyl žádný „Don Juan“, jak byste pravděpodobně očekávali. Dokonce šlo o mnicha, který za celý svůj život neměl sexuální zkušenost. Do knihy navíc doplnil informace o koření lásky, o námluvách, ale i o manželství. Kniha tedy není jenom návod na milování.

Prostituce jako vážené povolání

Prostituce je udávána jako vůbec nejstarší povolání, prostitutky pak byly dříve dokonce považovány za váženou aktivitu a vážené paní. V některých kulturách šlo i posvátný způsob lásky. Ženy, které se věnovaly nezávaznému sexu, někdy i za peníze, byly dříve považovány za zasvěcené bohům. Dnes je tomu naopak. Mnohé z nich vyzkoušely stovky poloh, kterými uspokojovaly muže všech postavení a vrstev.

Velkého významu dosáhly ve zlatém věku řecké kultury především proto, že se staly zdrojem financí pro stát. Brzy pak vznikaly „vykřičené domy“, které sloužily například pro vojáky. V meziválečném období nevěstince začaly ustupovat a prostituce se objevovala spíše na ulicích. Postupem času se z váženého povolání stal okraj společnosti.

Z minulosti k milování v současnosti

Muži milují přímost a otevřenost v posteli není výjimkou. Mluvte rovnou a ničeho se nebojte. Říkejte partnerovi, že chcete změnu, není na tom totiž nic špatného. O tom, co vás láká, co chcete vyzkoušet a co se vám líbí, nebo naopak nelíbí, mluvte otevřeně.

Pokud vám to dělá problémy, není od věci si posílat třeba erotické "esemesky". Partnera to uvolní a dokonce, když zapojíte více své fantazie, třeba i nadchne. Budete koukat, jak raději bude dostávat tyto zprávy než třeba seznam nákupu.

Čtyři polohy, které musíte zkusit

"Pozdrav slunci": Jde o polohu, kdy si kleknete k partnerovi zády a hlavu položíte na zem a sevřete ruce. Přesně jako pozdrav slunci. Tím na partnera vyšpulíte zadeček a on si klekne za vás, mírně se dostane pod vás. Oba pak máte možnost se projevit.

"Žehlička:" Pohodlná poloha vleže na břiše čelem dolů a mírně pokrčená kolena pustí vašeho partnera mezi vaše nohy. On pak může snadno do vás pronikat zezadu.

"Žabička:" Tato poloha spočívá v posedu, který je podobný skákání žabky. Váš partner si dřepne a rozevře kolena, vy si podobně dřepnete před něj a oba se zapřete rukama. On tak k vám může zezadu a na vás je výběr – buď ho necháte a nijak se nezapojíte, nebo můžete převzít situaci a svými pohyby všechno řídit.

"Eiffelovka": Poloha, kdy žena stojí a ohne se až na zem, je pro mnohé muže vzrušující. Partner přistupuje opět zezadu a záleží především na jeho výšce, jakým stylem k vám přistoupí.

KAM DÁL: Na Štěpána bez Štěpána. Komunistický funkcionář, kterého vypískal dav a skončil ve vězení.