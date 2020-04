Chlapec, který prožil život izolovaný v bublině. Za milým úsměvem byla schovaná zoufalost a deprese

Je to neuvěřitelný příběh krásného chlapce, který kvůli svému křehkému zdraví skončil celý život uvězněn v bublině, aniž by se dotkl čehokoli z okolního světa. Smutný osud netradičního přežívání jeho imunitní systém vydržel jen 12 let. Jak zvládal přežít bez lidského doteku?