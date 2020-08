Dovolená za socialismu nebyla pro každého. Lufťáci však přežili dodnes, stejně jako oblíbený Jadran

Na chatu s rodinou, na podnikovou dovolenou za odměnu, s batohem na zádech a partou kamarádů na tramping nebo třeba na letní byt do nedaleké vesničky. Češi trávili dovolenou před pár desítkami let různě a oproti dnešku také výrazně jinak. Někteří se tomu dnes již jen smějí, jiní tiše vzpomínají na fajn dobu i mládí. Kolik vůbec taková rekreace tehdy stála a co mnohdy také obnášela?