Hostiny plné sexu, vraždy v okolí a příprava na konec světa. Tak si žili naháči od Nežárky

V době husitských válek se na tajemném ostrově uprostřed řeky Nežárky na nějakou dobu usídlili smilní naháči, kteří „dělali v noci výpady do sousedních vesnic a vraždili obyvatele nejkrutějším způsobem“, jak píše Josef Dobrovský v knize Dějiny českých pikartů a adamitů.

Večeře lásky zvané agapé

Vůdce adamitů zavedl milostné večeře, které nazval agapé. Inspiroval se v biblickém příběhu o apoštolech, kteří pro nasycení chudých sami těmto lidem chléb rozdělovali. V sektě se tento rituál ujal. Bohužel se vbrzku zvrhl v orgie a sodomii, jak uvádí Jakub Jiří Jukl v knize Adamité.

Sekta skýtala útočiště jak mužům a ženám, tak i dětem. Ženy musely být vždy povolné k pohlavnímu styku. Proto se není čemu divit, že dámské obyvatelstvo ostrova tvořily nezřídka nevěstky, které byly zvyklé nabízet své tělo. Mezi sektáři tak neměly skrupule se odhalovat a poskytovat sex klidně i zadarmo. Takovéto ženy vždy při erotické večeři pravily: „Vypusť vězně a dej mi ducha svého a přijmi ducha mého,“ jak líčí Žižkův list.

Husitská Panna Marie byla nahá

Vůdce adamitské sekty měl družku, kterou nazývali Marie. Byla nejspíš neplodná, a proto se s ní nejednalo zrovna v rukavičkách. Požadovalo se po ní totiž, že dá vůdci pokračovatele rodu, ale ona toho nebyla schopná. Z tohoto důvodu přestala být v kurzu a nakonec ji potupně popravili. Verzí, proč k tomu došlo, se ale traduje více.

Kromě její neplodnosti by příčinou mohla být také pohana, kterou měla být její panenská nevinnost. Kdyby byla panna, logicky by nemohla porodit dítě. Vůdce byl bohužel pomatený a vyřešil tuto svízel po svém a „po popravě první Marie si vybral novou družku“, jak uvádí Jukl. Jak dopadla druhá adamitská Marie, už ale nevíme, protože sekta velice záhy zanikla.

Ke smilstvu muselo být požehnání

Pro sex dostávaly páry požehnání od guru sekty. Nešlo jenom o soulož mezi mužem a ženou, již tehdy existovala homosexualita a jiné sexuální praktiky, kterým se v té době souhrnně říkalo „sodomstvo“. Jádrem každé jejich erotiky byl jakýsi obřad, kdy „předehrou k němu byl tanec nahých mužů i žen kolem ohně, kde si asi vybírali partnery za zpěvu Desatera. Pár, který se rozhodl strávit spolu noc, se pak odebral souložit do ústraní“, jak vypráví Jukl.

Konec světa se nekonal

Kuplířství bylo pro adamity stěžejní, neboť „pasáci a nevěstky vás předejdou do království nebeského“, jak praví Bible. Propustkou do tohoto společenství byla praxe děvky nebo kurevníka. Při erotických tancích a hromadném sexuálním reji se „dráždili a rozplameňovali sodomskými zvrhlostmi. Nazývali to dílem lásky a vůlí boží a konali činy ďábelské“, jak píše Josef Dobrovský.

Pro tuto nemravnou sektu byla příznačná promiskuita. Všichni smilnili se všemi členy skupiny, a dokonce bojovali nazí v nejedné z bitev. „Jeden před druhým se nestyděli, neboť všichni lehávali společně v jedné chatrči,“ líčí Josef Dobrovský. Konec světa měl podle nich nastat roku 1420, nakonec ale nepřišel, ačkoliv se na něj usilovně připravovali a snad i těšili.

Zdroj: autorský článek

