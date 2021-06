Hrdina na šibenici. Tělo generála Heliodora Píky se po pitvě záměrně ztratilo

Jedna z největších osobností československých legií za první světové války generál Heliodor Píka byl přesně před 72 lety popraven v předem vykonstruovaném procesu komunistického režimu. Muž, který stál v cestě a byl označen za hrozbu socialismu, dostal nálepku vlastizrádce. Musel si prožít mučení v proslulém „Domečku” na Hradčanech, až nakonec skončil na oprátce.

Jednání o míru

Příběh Heliodora Píky je smutný z mnoha konkrétních důvodů. Když se v květnu 1945 vrátil do osvobozené Prahy, byl několik měsíců poté povýšen na divizního generála a následně také jmenován náměstkem náčelníka generálního štábu Československé armády. V tomto období získal také dvě vyznamenání dokonce ze Sovětského svazu. Ten mu však nakonec stejně zlomil vaz.

Generál (armádní generál i. m.) Heliodor Prokop Píka byl československý voják a legionář, významný představitel zahraničního československého protinacistického odboje a po únorovém převratu oběť komunistického režimu.

Vítězný únor 1948

Když se totalita řízená Stalinem z východu dostala k neomezené moci, Heliodor Píka byl jedním z prvních na seznamu. Jen pár dní po převratu v únoru 1948 byl odeslán na nucenou dovolenou. 5. května byl zadržen ve vojenské nemocnici poté, co měl problémy se žaludkem. Od tohoto dne se z hrdiny v novém režimu stává nepřítel.

Hradčanský Domeček, pankrácká věznice, mučení a přiznání věcí, na které umí odpovídat jenom bolest, nikoliv pravda. Komunističtí řezníci uměli člověka zlomit a donutit ho říct, co bylo třeba. Scénář zcela absurdního obvinění z vlastizrady a velezrady stál na vodě, ale neomezená moc znamenala i možnost popravit zcela nevinného člověka.

Všichni mlčí

Generál Heliodor Píka měl osud sečten. Ani jeho kolega, tehdejší ministr obrany Ludvík Svoboda, neshledal důvody, proč by měl být omilostněn i přesto, že věděl, jak absurdní jsou obvinění soudu a policie.

Píka měl údajně spolupracovat jako špion hlavně s Velkou Británií. Lživé obvinění stačilo na to, aby dostal trest smrti. Ortel slyšel poprvé 29. ledna 1949. Poprava byla vykonána 21. června 1949 v plzeňské věznici na Borech.

Do cely byl přes noc přizván jeho syn Milan Píka, který sám sloužil za druhé světové války jako pilot Royal Air Force. Ten byl vězněn ve vazbě a mohl s otcem prožít jeho poslední večer. Na nátlak generála Ludvíka Svobody bylo Milanovo pronásledování ukončeno.

Ještě před popravou Milady Horákové tak psal velmi jasně Píka ve svém posledním dopise podobně hrdě a přesvědčeně: Před strašně a hrůzně tragickými okamžiky stojím klidný, vyrovnán, s čistým svědomím a vědomím, že – přes mnohé chyby – jsem své povinnosti plnil co nejsvědomitěji a co nejpoctivěji. Jsem přesvědčen, že nejde o justiční omyl, vždyť je to tak průhledné – že jde o politickou vraždu … Není ve mně zloby, nenávisti ani pomstychtivosti …

Zdroj: Česká televize, Historie. cs

