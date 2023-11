Hrobka faraonů odhalila mumii neznámé ženy. Její krása brala dech

Po tisíce let byla úrodná delta Nilu obývána mnoha civilizacemi, možná nejznámější je období, ve kterém vládli Džoser, Chufu, Achnaton, Tutanchamon a Ramses II. – všichni velcí faraoni. Není žádné tajemství, že v regionu, kterému kdysi vládli staří Egypťané, se neustále nacházejí hroby a starodávné relikvie.

Hrobka jako pro největší krále

Archeologové bohužel často najdou hroby porušené, vykradené. Přesto se občas povede objevit hrobku, do které od uložení těla nikdo nevstoupil. Přesně takovou vzácností je objev královské nekropole v poušti na západním břehu Nilu, asi 40 kilometrů od Káhiry.

Uvnitř hrobky, kterou odborníci poprvé zkoumali před několika lety, bylo nalezeno mnoho artefaktů spolu s velkou rakví. Něco tak velkolepého bylo vyhrazeno pro egyptské velikány. A tak egyptoložka Dr. Yasmin El Shazly a její tým věřili, že narazili na něco zvláštního a naprosto jedinečného.

Byla opravdu nádherná

Když poskládali úlomky dřeva nalezené v pohřební komoře, mohli dát dohromady víko rakve a zůstali jako opaření. Viděli totiž obličej ne faraona, ale ženy! Brzy si uvědomili, že nejenže narazili na něco zvláštního, ale také na něco, co si nepředstavovali ani v nejdivočejších snech. „Nikdo ani na chvíli neuvažoval o tom, že bychom našli hrob ženy,“ potvrdila archeoložka.

Přitom pro Egypťany bylo běžné, že víko rakve zdobil obličej majitele. „Ovšem rysy to byly hodně idealizované. Protože tak, jak byli vyobrazeni, vypadali navěky.“ Záhadná žena byla podle všeho velmi krásná – i dnes by byla hvězdou společenských akcí.

Záhada nebyla rozluštěna

Žena měla na sobě tradiční egyptský oděv té doby. Když se odborníci pokoušeli dekódovat hieroglyfy vytesané do rakve, dlouho jim v tom bránil jejich špatný stav. Pak ale přeci jen přišel průlom. „Je nesmírně důležité, že víme, že hrobka patřila princezně, protože je zde napsáno: ‚Dcera krále‘,“ vysvětlila Shazly.

Její jméno ale dál zůstává záhadou. Stejně jako důvod, proč byla uložena do královské hrobky. Profesor Aidan Dodson z University of Bristol potvrdil, že tento druh „pyramidového designu“ je opravdu specifický pro krále. Není to nic, co byste očekávali pro mladšího člena královské rodiny. „Normálně by měla princezna šachtovou hrobku a na jejím dně komoru.“

Zdroje: redakce, express.co.uk, YouTube

KAM DÁL: Podívejte se, jak vypadá kráska, kterou chlapi chtějí! Dokonalá žena existuje.