Zbabělec, zrádce a alkoholik? Indián Geronimo možná vůbec nebyl hrdina

Historie umí vyprávět úžasné příběhy, ale také pokřivit pravdu. Slavný indián Geronimo je jedním z těch příkladů, kdy je reálný osud velmi nejasný. Bádání je tak v tomto případě velmi složité. Co se však o tomto zajímavém člověku ví?

Nejistá zpráva o životě náčelníka

Apačský náčelník a šaman Goyathlaye, jehož indiánské jméno bychom mohli přeložit jako “ten, který zívá”, proslul spíše pod jménem Geronimo. O tom, kdy a kde se narodil, se neví. Historické prameny však uvádějí, že to muselo být v na začátku 19. století v oblasti Arizony a Nového Mexika.

Když na přelomu let 1906 až 1907 vznikal za pomocí jeho synovce Ace Daklugieho autorizovaný životopis s názvem “Geronimo, His own Story”, bylo nejistě definováno datum jeho narození na rok 1829, a to v místě dnešní Arizony. Čím je Geronimo tak zajímavý, že vůbec stojí za řeč řešit jeho nejisté datum narození?

Začátek pomsty

Geronimo proslul hlavně kvůli tomu, že většina dobových zdrojů uvádí, že se zúčastnil všech velkých bitev kmene Čirikava. Jeho jméno se však širší veřejnosti proslavilo až v sedmdesátých letech 19. století. Největší slávu si však získal až v letech 1885-1886, kdy s hrstkou spolubojovníků úspěšně prchali před několika tisíci amerických a mexických vojáků.

Sám Geronimo udával jako zlomový moment svého života událost z roku 1858, kdy mu mexičtí vojáci zabili ženu, syny a matku. V tomto případě se jedná o první historický rozpor, kdy nelze přesně určit, že by se podobný masakr v tomto roce opravdu odehrál. Geronimo však tuto událost vnímal jako začátek pomsty, kterou vykonával vůči svému nepříteli.

Pokřivený odkaz

Z literatury a filmů je Geronimo vyobrazen jako statečný hrdina, který za každou cenu chránil svůj lid. Odkaz, který vytvořil hlavně jeho synovec, totiž nemusí nutně odpovídat realitě. Podle dochovaných vzpomínek jeho spolubojovníků bylo vše trochu jinak. Apačský bojovník Nachiseh (Stoupající kouř) vzpomínal, že se při každé bitvě choval jako zbabělec. V jedné bitvě s Mexičany se dokonce údajně schovával s ženami a dětmi do té doby, kdy už bylo jasné, že jeho kmen v bitvě zvítězí.

Tato vzpomínka může být však zabarvená žárlivostí. Geronimo měl totiž šamanské vlastnosti, které Nachiseh neměl. Jedna z teorií o pozdější Geronimově pasivitě v boji souvisí také s tím, že už byl velmi starý a bitev, válek měl už dost. Snažil se tak jen žít v míru a bezpečí?

Některé vzpomínky také hovoří o tom, že byl ke svým nepřátelům, ale také k ženám a dětem nemilosrdný. Jaký je tedy jeho pravý odkaz? Spíš se jedná o indiánský symbol, protože pro reálný obrázek je mnoho otazníků, ale málo odpovědí. Faktem však zůstává, že jeho tlupa zvítězila v řadě neskutečných bojů s minimem bojovníků vůči obrovské přesile.

Jeho smrt však také nepůsobí dvakrát hrdinsky. Údajně jel opilý na koni, spadl do vody, nastydl a zemřel na zápal plic. Jak to byl doopravdy, se asi nikdy nedozvíme. I tak je to obraz člověka, který otevírá zájem o zajímavou kapitolu lidských dějin. Indiáni a jejich těžký boj o přežití…

