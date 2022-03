Jaderné pokusy v zájmu světového míru. Američané v Tichomoří zkoušeli ničivé zbraně na zvířatech a lidech

Prezident Ruské federace se v rámci současného válečného konfliktu na Ukrajině uchýlil k té nejstrašidelnější výhružce. Jaderný arzenál agresivní velmoci je v pohotovosti a lidé po celém světě se probudili do nového světa, kde hrozba jaderné apokalypsy není jenom námětem amerického velkofilmu, ale reálnou hrozbou. Paradoxně právě USA ovšem po druhé světové válce překročila hned několikrát hranici toho, co je v dnešním kontextu nemyslitelné. Na souostroví v Tichomoří by mohli lidé vyprávět…