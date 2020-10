Když chtěl stát zachránit loterii v Československu. První losování proběhlo před 101 lety

Dnes je to zcela běžný fenomén. Velký počet českých občanů pravidelně zkouší štěstí v loterii s tím, že jednoho dne se možná právě on stane vítězem neuvěřitelné částky peněz, která mu zcela změní život. Přirozeně se tak sázení na našem území objevuje již více jak sto let. Sázení je však mnohem starší “sport”...