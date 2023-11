Když japonská flotila vyrazila k přístavu Pearl Harbor, situace si žádala absolutní ticho

Jaké zajímavé události překvapily svět právě tento listopadový týden? Co se dělo, když byla druhá světová válka v plném proudu? Jak končilo Československo? A jaká loď se potopila jen pár let poté, co na dně Tichého oceánu skončil Titanic? To vše a mnohem víc vám přinášíme v pravidelném historickém souhrnu, který pro vás vydáváme každé úterý!

21. listopad

V roce 1916 se potopila loď Britannic, sesterské plavidlo Titanicu. Ačkoliv tento den byl na světové historické události přeci jen poněkud skoupější, začaly demonstrace zvané Euromajdan, které zahájily dlouhodobou ukrajinskou politickou krizi.

22. listopad

V roce 1977 začal létat letoun Concord na lince Londýn – New York. Roku 1990 pak Margaret Thatcher oznámila, že rezignuje na post premiérky Spojeného království, jakmile bude zvolen nový kandidát. Ženské ambice se přihlásily o pozornost i v roce 2005 v Německu. Tam se Angela Merkel stala první ženou ve funkci německého kancléře.

23. listopad

V roce 1975 odvysílala Československá televize první díl seriálu Chalupáři, který se stal jedním z nejoblíbenějších televizních seriálů všech dob. Vloni touto dobou vláda Petra Fialy odhlasovala konec EET, kterou v roce 2016 zavedla vláda Bohuslava Sobotky.

24. listopad

Základy vědy byly položeny! V roce 1859 publikoval Charles Darwin knihu O původu druhů. V roce 1978 byla vyhlášena CHKO Kokořínsko. Na přelomu nového tisíciletí byl pak ukončen letitý spor o bývalý československý majetek. Premiéři ČR a SR Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda podepsali dohodu vedoucí k definitivnímu vyrovnání mezi oběma zeměmi.

25. listopad

Ve významném roce 1989 proběhla demonstrace na Letné. O tři roky později odhlasovalo Federální shromáždění rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku a počínaje 1. lednem 1993 Československo přestalo existovat.

26. listopad

V roce 1789 prohlásil prezident George Washington tento čtvrtek dnem prvních celoamerických oslav – Dnem díkůvzdání. Ten se slaví vždy 4. čtvrtek v listopadu a je jedním z nejvýznamnějších amerických svátků.

V roce 1941 se pak chystal jeden z nejpřekvapivějších úderů druhé světové války. Šestice japonských letadlových lodí pod velením admirála Naguma opustila domácí přístav a plula směrem na Pearl Harbor. Přitom udržovala absolutní rádiové ticho. V roce 2000 získal čtyřnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný jako první Čech v historii titul nejlepšího světového atleta roku. O tři roky později letělo naposledy letadlo Concorde.

27. listopad

Tento den skrývá temnou část naší historie. V roce 1952 skončil vynesením 11 rozsudků smrti a tří doživotních trestů zinscenovaný soudní proces s tzv. vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským.

Vraťme se ještě do dob o několik desítek let později. Za připomenutí stojí, že Alfred Nobel podepsal svou poslední závěť a odkázal 31 miliónů tehdejších švédských korun na fond každoročního oceňování vědeckých a jiných zásluh, z čehož pak vznikla Nobelova cena.

