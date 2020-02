Konečné řešení české otázky: Méněcenný národ se musel nechat přesídlit, poněmčit nebo postavit ke zdi

Československý národ si svoji nezávislost moc dlouho neužil. Jen 21 let jsme se mohli chlubit samostatným státem. V roce 1939 po nacistické okupaci nebyly v ohrožení jenom hranice na mapě, ale hlavně národ jako takový. Adolf Hitler chtěl vytvořit čistou árijskou rasu a Češi v ní neměli hrát jen vedlejší roli. Co chtěl dělat s naší krví?

Kdo na zabraném nacistickém území nebyl Němec s blonďatými vlasy a modrýma očima, mohl se začít bát o svoji budoucnost. Třetí říše likvidovala Židy po milionech a ostatní národnosti v prvním kole plánovala germanizovat. Mezi prvními, kdo podléhal této zvrácené národnostní politice, jsme byli my Češi. Musel tak být vytvořen plán, co s námi.

První Češi

Po zabraném Rakousku a Sudetech se právě Češi stali prvním národem, který nezapadal do konceptu vyvolených Germánů a Árijců. Vzhledem k tomu, že Adolf Hitler rozhodně plánoval dotáhnout do konce svůj šílený plán na ovládnutí celého světa, musel podobné překážky vyřešit.

7,25 milionů Čechů se stalo pokusnými králíky v experimentálních projektech. Vznikl tak koncept s názvem Konečné řešení české otázky. Za tímto dokumentem, který Hitlerovi přistál na stole v roce 1940, stál říšský protektor Konstantin von Neurath, tehdy německý státní ministr pro Čechy a Moravu K. H. Frank, říšský ministr výživy Walther Dareé a druhý nejvýznamnější muž SS Reinhard Heydrich. Tomu byli Češi nakonec osudní.

Plán z počátku nebyl tak krutý jako v případě Židů. Likvidace neměla být fyzická, ale postupně se měl celý národ germanizovat. Němci Slovany vnímali jako méněcenné, ale u Čechů viděli naději na změnu. Vzhledem k tomu, že společně bok po boku žili několik století, předpokládalo se, že Čech se může stát Němcem velmi snadno. Tzv. potlačená německá krev mohla vybublat na povrch. Muselo se jí však pomoci.

Čeští Němci

V první řadě se v hierarchii okupovaného národa dostali na vrchol žebříčku Češi, kteří měli prokazatelně německé kořeny. Právě oni se museli stát hlavním přesvědčovacím argumentem v germanizaci českého národa. Nacistická propaganda byla ušitá tak, aby i Čech se vzdálenými příbuznými v Německu měl postupně pocit, že je díky tomu více Němcem než Čechem.

České území se také mělo postupně osidlovat Němci. V Berlíně vznikla Německá osidlovací společnost v Berlíně a na území protektorátu fungovala jako Českomoravská zemědělská společnost. Ta přerozdělovala český půdní fond. Celkový plán germanizovat ale nemohl trvat pár let. Nacisté počítali s tím, že Češi zapomenou na své kořeny a budou jenom Němci, přibližně za 300 let.

Sci-fi národnostní vize tak ve svém dlouhodobém procesu narážela na problém při realizaci. Válka samozřejmě nacistické Německo zaměstnávala čím dál tím více než plán na 300 let, jak proměnit Čechy na Němce.

Severní ledový oceán

Muži v nacistických uniformách si v rámci konceptu konečného řešení české otázky náš národ rozdělili do několika kategorií podle smýšlení a rasy. Ti, co obě hlediska plnili na výbornou, mohli se stát rovnoprávnými Němci, ti, co dobře smýšleli o Třetí říši, ale jejich rasa neodpovídala árijským požadavkům, se nemohli rozmnožovat. Když se Čech projevoval negativně v obou kategoriích, měl být přesídlen do oblastí někam k Severnímu ledovému oceánu. Heydrich dokonce veřejně prohlásil, že ti, kteří neposlechnou, mohou skončit u zdi.

Plán je samozřejmě jedna věc, ale jeho naplnění věc druhá. Ovládnutí světa se nezdařilo a ani germanizace odlišných národů neuspěla. Nemůže se zapřít, že by snaha nebyla. Indoktrinace české mládeže byla za okupace propracovaná a potlačen byl jak skaut Junák, tak Sokol. Velmi dobře také nacistická propaganda mířila na české dělníky, kterým nabízela velmi dobré finanční podmínky pro práci, ale také volný čas.

Podobné zvrácené plány, kdy Němci vysídlovali obyvatele či hodlali experimentovat s mládeží a germanizací jiných národů, se dostali dokonce jako jedno z témat před Norimberský proces, kde se zúčtovávaly nacistické zločiny. Češi se s těmito pokusy po válce vypořádali po svém. Zlost, pomsta, krutost, vysídlení, ale to už je jiná kapitola…