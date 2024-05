Korfský incident jako varování Mussoliniho agresivní politiky: Z výsledku radost rozhodně neměl

Když zástupy fašistů napochodovaly v roce 1922 do Říma, aby provedly státní převrat, dostal se k moci Benito Mussolini a pro svět to znamenalo velké nebezpečí. Expanzionistické choutky italského diktátora se navíc neomezily přirozeně na blízké okolí vlastního území, měl ještě mnohem větší ambice. To se projevilo i při takzvaném korfském incidentu, kdy Mussolini zavelel k obsazení tohoto řeckého ostrova.