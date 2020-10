Kruté testy za nevěru: Muži jedli prsty svých milenek, ženy ubili v pytli s kočkou

Jste zadaní a zamilujete se do jiného muže či ženy. Že se vám to nemůže stát? Abyste se nedivili. Ne nadarmo se říká, že lásce neporučíte. Ať už si ale myslíte, že nevěra ke vztahu patří nebo ne, tak platí, že cizoložství, především u ženy, bylo ve většině zemí v minulosti odsuzováno. A co víc, končilo velmi drastickou smrtí.

Tresty, které byly, a některé stále ještě jsou, vykonávány na ženách leckdy jen kvůli mužské žárlivosti a pomstychtivosti, by si asi nikdo z nás nechtěl ani představit, natož prožít. Soudci byli velmi vynalézaví a ženy uměli potrápit.

Udupání slonem

Speciální zařízení, které vymysleli v Thajsku, konkrétně v Siamu, potrápilo zřejmě nevěrnici víc, než si zasloužila. Ženu nejdříve přivázali a poté ji nechali udupat slony. Nebohá zvířata tak odvedla práci za zhrzené manžely. Celé "představení" končilo vždy smrtí.

Obruče na krku

V Severní Barmě dostávají ženy od útlého dětství na krk speciální obruče, každým rokem jejich počet roste a krk se tak deformuje do neskutečné délky. Když už si ale žena chtěla užít s kámošem či se sousedem, tyto obruče jí byly sundány. Nešlo ale pouze o zostuzení, kdy každý viděl, čeho se žena dopustila. Obratle totiž nejsou schopny unést váhu hlavy a krk se nevěrnici bortí. Buď jsou zcela invalidní, nebo umírají.

Ubití v pytli s kočkou

V Osmanské říši posloužil obyčejný pytel. V případě prokázání nevěry byla žena umlácena kovovými řetězy právě v pytli. A co víc...Muži ji do něho strčili i s kočkou. Pánové se tvářili, že jde především o to, umlátit nebohé zvíře. Kočka byla ale logicky tak vystrašená, že v pytli útočila na ženu. Ani tady nešlo o ponaučení... Žena umírala pomalou a bolestivou smrtí.

Přichází řada i na muže

U Papuánců z Nové Guinei doposud přetrvávají kruté obyčeje. Tady si to zřejmě neužije ani muž ani žena. Pokud přistihnou milence, tak muže donutí nejdříve sníst prst své milenky a následně ho veřejně popraví. Jak by asi vypadaly ruce českých žen?

Ukamenování

Ukamenování za cizoložství probíhá například v Iránu, Saudské Arábii nebo Súdánu. Žena musí být z nevěry usvědčena. V tu chvíli už nemá šanci na přežití. Je to ale mnohem horší. Tahle drastická smrt může ženu čekat i v případě, že jí její muž přestane věřit na základě pomluv.

Znásilňování ve vězení

Ani vláda v Afgánistánu se s tím moc nepáře. Za nevěru obdrží nešťastnice 100 ran holí a je zavřena do vězení. Tam si ji podávají dozorci jako kus masa. Žena je šikanována a znásilňována.

Ocet jako prostředek k zabití

Už jste někdy vyzkoušeli vypít litry octa? Ne? Tak to ani nedoporučujeme. Tedy pokud nejste svému partnerovi nevěrná a nežijete v Korei. Místní muži přinutili ženu vypít ocet v takovém množství, dokud se nenafoukla jako míč. Pak ji ubili holemi k smrti.

Tak co, dámy? Stále jste při chuti? I když se u nás zřejmě podobných trestů nedočkáme, i tak pamatujte, že lež má krátké nohy...

