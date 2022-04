Lauri Allan Törni: Finský národní hrdina byl u SS i amerických speciálních sil

Finsko se v roce 1939 dostalo do podobné situace, jako je dnes Ukrajina. Bylo napadeno mnohonásobně silnějším Sovětským svazem, který měl v plánu obsadit celou zemi. Do armády se přihlásil Lauri Törni, který měl za sebou předchozí jednoroční výcvik.

Vedl skupinu vojáků, která působila za nepřátelskými liniemi, přepadávala konvoje a osamělé ruské jednotky. Opět přesně tak, jak se dnes bojuje na Ukrajině. Bojoval statečně, stal se ve finské armádě legendou, ale kapitulaci Finska samozřejmě zabránit nedokázal. Vařila se v něm krev, chtěl bojovat dál. A příležitost brzy dostal.

Na kurzu u esesáku

Finsko mělo za spojence Hitlerovské Německo, které v roce 1941 napadlo Sovětský svaz. Nepřítel mého nepřítele je můj přítel, tak nějak uvažovalo spousta Finů a Törni nebyl výjimkou. Jako velmi schopný voják byl pozván do Německa, aby prošel speciálním vojenským kurzem. Ten vedla organizace SS, což Törnimu nic moc neříkalo.

Na ideové řeči moc nebyl, chtěl se učit zabíjet. Kvůli výcviku byl ovšem zařazen do SS v hodnosti Untersturmführera, což mu později dost výrazně zkomplikovalo život, navíc se v černé nacistické uniformě nechal vyfotografovat. Samotný kurz byl extrémní, obsahoval hladovění, spánkovou deprivaci, těžké fyzické úkoly, vždy se používala ostrá munice. Mnoho vojáků to vzdalo, ale Törni prošel a své školitele doslova nadchnul.

Ve Finsku, kam se po kurzu vrátil, mohl své nové schopnosti rychle zúročit. Finové válčili po boku Němců se Sověty a Törni byl poslán na frontu. V čele malé skupiny vyzbrojené dvěma lehkými tanky a obrněnými transportéry opět likvidoval ruské zásobovací kolony. Později, když přišla zima, dostal místo tanků a lyže a bojoval v hustých lesích jako velitel lyžařského oddílu. Törniho jaegers doslova pustošili ruský týl, čehož si brzo všimlo sovětské velení. Na jeho hlavu vypsali odměnu 3 miliony finských marek. Byl pro ně cíl číslo jedna. Samotní Finové mu dali všechna možná vyznamenání a hýčkali ho jako národního hrdinu.

V německé armádě

Jenže i podruhé Finsko válku prohrálo. Němce Sověti tlačili na západ a Finové byli nucení uzavřít mír. Törni odešel do civilu a dost zahořkl. Aby také ne, když se z něj téměř přes noc stal vyvrhel. Nejvyšší finská vyznamenání mu byla k ničemu, když všude kolovala jeho fotka v esesácké uniformě. Navíc Sověti požadovali, aby byl odsouzen, což se ale nestalo. S pomocí přátel se mu totiž podařilo dostat do Německa. To ještě stále zoufale bojovalo na dvou frontách a potřebovalo každého, kdo byl ochoten bojovat.

Törni se dostal do Německa na palubě ponorky a měl opět projít výcvikem. Jenže v Německu byl na konci války jen chaos a na nějaké cvičení neměl nikdo ani pomyšlení. Zpět do Finska už žádné lodě nepluly a Törni tak zůstal uvězněn v přístavu Flensburg. Nicméně požádal místního velitele, že chce do armády a bojovat proti Rusům. Velitel souhlasil a postavil ho do čela provizorního oddílu třech stovek námořníků, pro které už válečné námořnictvo nemělo žádné využití. Rozhodně to nebyla žádná jednotka SS, jak se občas uvádí.

Jednotku nechal svému osudu

Törni viděl, že s touhle „armádou“ nemá šanci cokoliv změnit. Rusové se valili Německem a drtili vše před sebou. Törni se tedy snažil i s jednotkou dostat na západ, aby se vzdal Američanům. Co by s ním provedli Rusové, věděl moc dobře. Přesto je Sověti poslední den války obklíčili u městečka Hagenow.

Törni nechal jednotku svému osudu a podařilo se mu proklouznout nepřátelskými liniemi a dostat se k Američanům. Ti ho vyslechli a po skončení války ho nechali odjet do Finska. Sotva přijel, byl zatčen. Z vězení uprchl, ale byl znova zatčen a tentokrát i odsouzen – za službu v nacistické armádě. Finové už se na Němce dávno nedívali jako na spojence, ale jako na nepřátele.

Americký Rambo

Törni naštěstí znovu uprchl a tentokrát se dostal až do Ameriky. Amerika měla pro cizince jednu možnost, jak se stát občanem USA – narukovat do armády a odkroutit si v ní pět let. Přesně to Törni udělal. Změnil si jméno na Larry Thorne a stal se z něj člen speciálních jednotek. Podílel se například na evakuaci mrtvých těl z vojenského letadla, které se zřítilo v nepřátelském Iránu. Později prováděl speciální akce také ve Vietnamu a Laosu.

Právě nad Laosem nakonec zahynul, když byl sestřelen vrtulník, který vezl jeho jednotku na misi. Stroj se dlouho nedařilo najít, mnozí spekulovali, že Thorne byl zajat nebo utekl, ale v roce 1999 byl vrak nalezen a v něm i Thorneho mrtvé tělo. Tak skončil příběh jednoho z nejslavnějších finských válečných hrdinů.

