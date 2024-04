Lincolnovi předpověděl smrt jeho vlastní sen. Amerického prezidenta zastřelil slavný herec

John Wilkes Booth byl známý herec a sympatizant Konfederace. Byl to právě on, kdo se rozhodl, že provede vůbec první atentát na amerického prezidenta. Příležitost se mu naskytla 14. dubna 1865, kdy se Abraham Lincoln rozhodl navštívit večerní představení ve Fordově divadle ve Washingtonu. Tamní prostředí známý herec znal, neboť tam opakovaně účinkoval, znal i místní zaměstnance.

Paradoxem je, že jej velmi obdivoval i samotný Lincoln, který jej dokonce pozval na svou druhou inauguraci. Samotný herec tehdy zalitoval, že už tuto příležitost nevyužil k Lincolnovu odstranění. Úspěšný byl až v divadle. Tento útok přišel pouhých pět dní poté, co se konfederační generál Robert E. Lee vzdal své masivní armády u Appomattox Court House ve Virginii, čímž fakticky ukončil americkou občanskou válku. Věc Konfederace už byla ztracena.

Lincoln měl podivný sen

Tři dny před svou smrtí se měl Lincoln blízkým svěřit se svým snem. Zdálo se mu, že v noci slyšel na chodbách Bílého domu podivné zvuky. Snažil se najít zdroj zvuků, které zněly jako truchlení davu lidí. V jednom z pokojů nalezl katafalk, na němž ležela mrtvola zabalená do pohřebního roucha. V místnosti byli vojáci, kteří drželi čestnou stráž, a několik dalších lidí, kteří hleděli na mrtvolu. Ta byla zahalena, tvář byla zakryta. Jeden z truchlících řekl, že je to prezident, kterého zabil vrah.

Vrah si při útěku zlomil nohu

Na stránkách loc.gov se můžeme dočíst o posledních minutách slavného prezidenta. Abraham Lincoln se rozhodl zhlédnout ve Fordově divadle představení komedie „Náš americký bratranec“. Doprovázela jej manželka Mary Todd, osmadvacetiletý důstojník major Henry R. Rathbone a jeho snoubenka Clara Harris.

Během představení se do prezidentské lóže vplížil Wilkes Booth s připravenou pistolí. Vystřelil na hlavu prezidenta Spojených států, který se po zásahu sesunul dopředu. Přítomný důstojník se okamžitě vraha snažil zpacifikovat, ten na něj však zaútočil nožem a pořezal ho. I přes to byl vrah nucen opustit lóži skokem přes zábradlí. Booth skočil z balkonu, zachytil se však ostruhou své levé boty o vlajku přehozenou přes zábradlí a při dopadu si zlomil nohu. I když byl zraněný, vyběhl zadními dveřmi a zmizel na koni do noci. Při svém útěku zranil nožem ještě další osoby.

Prezident zraněním podlehl

Server history.com popisuje další události po atentátu. V publiku přítomný třiadvacetiletý lékař Charles Leale přispěchal do prezidentské lóže okamžitě poté, co uslyšel výstřel a křik Mary Lincoln.

Našel prezidenta zhrouceného na židli, ochrnutého a snažícího se dýchat. Snažil se mu poskytnout první pomoc, zjistil, že kulka je v hlavě moc hluboko. Bylo vyloučeno, aby v tomto stavu byl Lincoln transportován k ošetření kamkoliv daleko. Několik vojáků jej proto odneslo do penzionu přes ulici a položilo ho na postel.

Do domu dorazili i další lékaři. Dospěli k závěru, že Lincolna nelze zachránit a pravděpodobně zemře během noci. Viceprezident Andrew Johnson, členové Lincolnova kabinetu a několik jeho nejbližších přátel stáli na stráži u prezidentovy postele v penzionu. První dáma ležela na posteli ve vedlejším pokoji se svým nejstarším synem Robertem Toddem Lincolnem po boku, přemožena šokem a zármutkem. Lincoln byl prohlášen za mrtvého 15. dubna 1865 v 7:22 ve věku 56 let.

Lincoln neměl být jedinou obětí těchto dní

Téměř ve stejném okamžiku, kdy Booth spáchal atentát na prezidenta, další z příznivců Konfederace Lewis Powell zaútočil na Lincolnova ministra zahraničí Williama Henryho Sewarda v jeho domě na Lafayette Square. Seward se tehdy zotavoval z nedávné nehody kočáru. Powell vstoupil do jeho sídla a tvrdil, že má dodávku léků od jeho lékaře.

Sewardův syn Frederick byl brutálně zbit, když se snažil zabránit Powellovi v přístupu ke dveřím jeho otce. Powell následně dvakrát podřízl ministrovi hrdlo. K jeho smůle však měl ministr krk pevně zafixován a vrah si nevšiml, že vlastně jen prořízl obvaz, aniž by svou oběť zranil.

Vrah prezidenta byl dopaden za dvanáct dní, zatýkání nepřežil

Booth po svém činu dělal vše pro to, aby unikl pronásledovatelům. Použil koně, skrýval se u spoluspiklenců, z Ameriky chtěl odcestovat lodí. To se mu však nepodařilo. Dne 26. dubna vojáci Unie obklíčili stodolu ve Virginii, kde se Booth s dalším společníkem skrývali. Vojáci stodolu zapálili, aby psance z jejich skrýše vyhnali.

Zatímco Boothův společník se vzdal, prezidentův vrah zůstal uvnitř. Až když bylo vedro nesnesitelné, vyrazil ze stodoly ven s napřaženou zbraní. Jeden ze seržantů jej postřelil, shodou okolností jej zasáhl v téměř stejném místě, jako on zasáhl v divadle svou oběť. Byť ochrnutý, ještě několik hodin žil. Prý se těsně před skonem podíval na své ruce a prohlásil: „K ničemu, bylo to k ničemu.“

Čtyři z Boothových spoluspiklenců byli odsouzeni za účast na atentátu a 7. července 1865 popraveni oběšením. Patřila mezi ně i Mary Surratt, jejíž penzion se stal útočištěm spiklenců. Stala se první ženou popravenou federální vládou.

