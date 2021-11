Lobotomie mozku krásky z prominentní rodiny. Sestře prezidenta Kennedyho zničili rodiče život

Co je rodina schopna provést pro úspěch na společenském poli, je až k nevíře. Jedním tragickým případem je osud Rosemary Kennedy. Dcera ambiciózních rodičů Josepha a Rose, kteří chtěli vydláždit svým dvěma nadprůměrně inteligentním synům cestu až do nejvyšších pater politiky. Rosemary totiž nevykazovala velké studijní úspěchy a navíc přidělávala svým chováním nejednu vrásku na rodinné pověsti. Co strašného s ní rodiče prominentní rodiny provedli?

Problém se musí řešit

Její IQ už od narození nevykazovalo závratné číslo, což se později projevovalo špatnými studijními výsledky. Vzdorovitá, krásná a náladou nevyrovnaná Rosemary mohla být překážkou v politickém plánu rodiny Kennedyových. J. F. Kennedy a jeho bratr Robert měli ty nejvyšší ambice, které také později naplnili. Jeden se stal prezidentem, druhému chybělo opravdu málo, aby na svého bratra navázal.

Byť oba skončili jako terč atentátníků, dalo by se o jejich profesních kariérách hovořit jako o naplněných. Právě jejich profesní scénář stál plnohodnotný život jejich sestru. Ta byla poslána na převýchovu do dívčího konventu, odkud pravidelně utíkala. Řádové sestry tak nepomohly a rodiče se rozhodli pro drastickou cestu, jak vyřešit kaňku na pověsti bezúhonné a dokonalé rodiny.

Lobotomie mozku

Byť to zní neuvěřitelně, rodiče chtěli zkrotit svoji dceru za každou cenu. Její šílené výkyvy nálad a zároveň častý styk s nevhodnými muži byl pro rodinu nepřípustný. Zvolili tak neuvěřitelnou cestu, kdy se nebohá Rosemary dostala pod kudlu doktorů.

Musela podstoupit lobotomii mozku. Slibovaná změna osobnosti přišla, ale asi poněkud jinak, než rodina očekávala. Rosemary se totiž po chirurgickém zákroku dostala mentálně na úroveň dvouletého dítěte. Ve svých 23 letech se tak krásná dívka stala intelektuálně zaostalou postiženou osobou.

Tragický osud dcery rodina na veřejnosti tutlala. Vystačili se scénářem, že Rosemary vyučuje postižené děti v klidné americké lokalitě a upřednostňuje samotářský život. Doma se o ní nemluvilo a v ústavu ji ani nikdo nenavštívil. Až po smrti ambiciózního otce a bývalého diplomata se rodinné tabu otevřelo a matka společně se sourozenci se k Rosemary znovu navrátili. Ta se však do svých 86 let musela smířit s tím, že je duševním mrzákem.

