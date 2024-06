Ministr strachu, komunista od dětství, který z pomsty zastřelil policisty. Kdo byl šéf státní policie a ministr bezpečnosti Mielke?

Příběh rudého ministra bezpečnosti Mielkeho ilustruje realitu 20. století. Za normálních okolností by se z Mielkeho stal pravděpodobně dělník, který by svůj potenciál sice plně nevyužil, ale také by nepomohl k moci totalitnímu systému. V Mielkeho případě se sešly dva extrémy: chudoba, ve které v dětství žil, a ideologie, která byla na vzestupu. Byl jedním z mála komunistických vůdců, kteří se za své zločiny zodpovídali u soudu.