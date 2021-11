Tyto mrazivé vzpomínky dvojčat z Osvětimi nejsou pro slabé povahy. Zeď z lidských očí, bolest a smrt

Když sovětská armáda před 70 lety osvobodila jeden z nejděsivějších táborů smrti, vyhlazovací tábor v Osvětimi, mnoho z tamních vězňů bylo dnes na místě povražděno a některé z nich odvlekli ustupující nacisté. Jedna skupina ale tábor neopustila.

V Osvětimi prováděl své pokusy nechvalně proslulý doktor Josef Mengele, po kterém v táboře zůstaly oběti jeho hrůzostrašných experimentů.

Mrtví stáli

Věře Kriegel a jejímu dvojčeti bylo v momentě, kdy je nacisté odvezli z jejich rodné vesnice do Osvětimi, pouhých pět let. Dodnes vzpomíná na čiré hrůzy, které zažila již při transportu. To ale ještě nevěděla, co ji čeká.

Věru a další nešťastníky převáželi ve vagónech pro dobytek, kde byli lidé tak natěsnaní k sobě, že mrtví ještě stáli. Když opouštěla vagón a pomalu mířila směrem k branám tábora, tak musela po mrtvolách šlapat jako po schodech, aby se z vlaku dostala.

Nově příchozí byli ihned po příjezdu roztříděni na slabé, kteří byli okamžitě zplynováni, a silné, kteří byli nuceni pracovat. Dalším velmi vzácným a žádaným druhem vězňů byla dvojčata, která u příjezdu do tábora už vyhlížel "anděl smrti" Mengele.

Josef Mengele - přezdívaný "Anděl smrti" byl nacistický doktor ve vyhlazovacím táboře Osvětim, který je proslulý svými pseudověděckými rasovými studiemi a experimenty na dvojčatech

Věra a její sestra byly tehdy odvedeny přímo k zvrácenému dokrorovi. Něco ho na nich podle Věry prý obzvlášť zaujalo. Zatímco ona měla dokonalé árijské rysy a modré oči po matce, její sestra měla hnědou barvu duhovky. Mengele jimi byl fascnován a ihned je zařadil jako pokusné králíky do svých experimentů. Zdaleka ale nebyly jediné.

Jestli zemřou, nebo ne, nehrálo roli

Díky pečlivému hledání dvojčat mezi novými vězni měl lidí více než dost a mohl tak provádět své zvrácené pokusy a nemusel se ohlížet na to, jestli daná dvojčata zemřou, nebo ne, měl jich zkrátka víc než dost.

Jeden z vězňů, který byl doktorem a byl nucen s Mengelem pracovat, uvedl, že měl k dispozici 732 párů dvojčat.

Většina z těchto dvojčat již zemřela nebo byla tehdy tak malá, že si z té doby příliš nepamatují. Je tu ale pár výjimek, které dokáží popsat hrůzy, které zažily, a zajistit tak, že se na utrpení stovek ubohých dětí nezapomene.

Zeď z lidských očí

Jednou z nich je i Jona Laks, kterou hrůzostrašné experimenty, které na ní Mengele prováděl, dodnes budí ze spaní. Dokonce i jen jejich popis je pouze pro silné povahy.

„Pamatuju si, že jsem se dívala na celou zeď plnou lidských očí. Byly tam všechny odstíny, modré, hnědé, zelené. Koukaly se na mě. Vypadaly podobně jako sbírka exotických motýlů. Pamatuju si, že jsem ten pohled neustála a omdlela jsem,“ vzpomínala Jona.

Během jejího prvního experimentu byla zavřena v malé dřevěné kleci, kde pobývala celý den a dostávala velmi bolestivé injekce do zad. Domnívá se, že se mohlo jednat o pokus změnit barvu jejích duhovek.

Další experimenty už byly horší.

Síla žít

Injekčně do ní vpravili bakterie noma nemoci, která napadá ústa a genitálie a způsobuje na těchto místech obrovské bolestivé vředy a posléze i odumírání tkáně. Některá z dvojčat vystavených nemoci měla horečku, některá zemřela. Také si živě pamatuje, jak Mengele zuřil, když se nějaká z dvojčat ztratila.

Často se mu prý snažila dívat přímo do očí, aby mu dokázala, že si ji nemůže zcela podmanit ať udělá, co udělá. Tento bojovný přístup je možná tím, co Joně tehdy dalo sílu přežít.

Zdroj: BBC, Britannica

