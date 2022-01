Muž přežil dvě atomové bomby: Z Hirošimi se rozjel rovnou do Nagasaki

Tsutomu Yamaguchi měl Hirošimu opustit přesně v ten samý den, kdy na ni spadla atomová bomba. Tehdy 29letý inženýr pracující pro firmu Mitsubishi byl v Hirošimě na 3 měsíce dlouhé pracovní cestě. 6. srpna 1945 plánoval návrat domů za ženou a synem, jak uvádí web History.

Houbový mrak nad Hirošimou

Ten den se kolem 8:15 procházel po loděnici svého zaměstnavatele, když zaslechl letadlo. Při pohledu na oblohu uviděl americký bombardér B-29, který se vznášel nad městem a upustil na město nějaký malý předmět s padákem.

Najednou celá obloha vybuchla ve světelnou záři, kterou Yamaguchi později popsal jako něco, co připomínalo „obrovskou erupci hořčíku“. Měl naštěstí dost času skočit do příkopu, aby se zachránil. Stihl to ještě předtím, než se rozezněl rachot, ze kterého mu ještě dlouho poté zvonilo v uších.

Tlaková vlna, která bombu doprovázela, vynesla Yamaguchiho ze země, roztočila ho ve vzduchu jako tornádo a mrštila s ním do blízkého bramborového pole. Ocitl se tak po výbuchu zhruba 3 kilometry od loděnice.

„Vůbec jsem netušil, co se stalo,“ svěřil se britskému deníku The Times. „Myslím si, že jsem dokonce i na chvíli omdlel. Když jsem poté otevřel oči, tak bylo všechno černé, jako když jdete do kina, ještě před tím, než začnou promítat film.“

Výbuch prý tehdy vynesl do vzduchu tolik prachu a trosek, že tím skoro zatemnil sluneční svit.

Yamaguchi ležel v bramborovém poli zasypaný popelem a jediné, co před sebou viděl, byl obrovský houbovitý oblak dýmu nad Hirošimou. Jeho tvář a ruce byly ošklivě popálené a oba jeho ušní bubínky se protrhly.

Tsutoma poté sebral veškeré své síly a vydal se směrem k loděnici. Na místě našel své kolegy Akiru Iwanagu a Kuniyoshiho Satoa, kteří oba výbuch také přežili.

Cesta na nádraží

Poté, co muži strávili jednu z nejhorších nocí jejich života v protileteckém krytu, se 7. srpna probudili a vydali se směrem k nádraží. Dozvěděli se totiž, že je nějakým způsobem stále v provozu.

Cestou kolem viděli děsivou krajinou plnou stále ještě plápolajících požárů, rozbitých budov a zuhelnatělých mrtvol, kam jen oko dohlédlo. Většina mostů se změnila v trosky. Yamaguchi tak byl nucen při přechodu přes řeku plavat vedle plovoucích mrtvých těl na druhý břeh. Když dorazil na nádražní stanici, nasedl na vlak plný popálených a zmatených cestujících a odjel do Nagasaki.



Prohlášení prezidenta Harryho Trumana

Zanedlouho poté, co se Yamaguchi vrátil ke své ženě a synovi (16 hodin po explozi), odhalil tehdejší americký prezident Harry Truman existenci atomové bomby.

„Je poháněna základní silou celého vesmíru,“ řekl. „To, z čeho Slunce čerpá svou sílu, bylo vypuštěno proti těm, kteří začali válku na Dálném východě.“

Bombardér B-29 nazvaný "Enola Gay" vzlétl z tichomořského ostrova Tinian a letěl asi 1 500 mil, poté odpálil nad Hirošimou bombu známou jako "Little Boy" (Malý chlapec). Výbuch okamžitě zabil asi 80 000 lidí a desítky tisíc dalších zahynuly v následujících týdnech.

Truman ve svém prohlášení varoval, že pokud se Japonsko nevzdá, může očekávat „Ničivý déšť, jaký na této zemi ještě nikdy nikdo neviděl“.

Yamaguchi dorazil do Nagasaki hned druhý den ráno, tedy 8. srpna 1945, a z posledních sil se dobelhal do nemocnice. Doktor, který ho ošetřoval, byl jeho bývalý spolužák. Tsutoma měl ale tak hrozně popálený obličej, že ho nepoznal.

Výbuch v Nagasaki

Napříč tomu, že byl na pokraji kolapsu, se Yamaguchi 9. srpna ráno zvedl z postele a došel do kanceláří firmy Mitsubishi v Nagasaki. Kolem 11 hodin dopoledne se dostavil na schůzku s ředitelem společnosti, aby mu vyprávěl o tom, co se stalo v Hirošimě. Poté, co mu vše v detailu vylíčil, mu jeho nadřízený řekl, že je blázen a že mu nevěří ani slovo. Jak by mohla jediná bomba zničit celé město?

Yamaguchi se snažil vysvětlit, že to tak opravdu bylo, když v tu chvíli proťalo místnost oslepující světlo. Tsutoma se stačil přikrčit k zemi jen chvíli před tím, než tlaková vlna roztříštila okna kanceláře. „Myslel jsem si, že mě ten obrovský houbový mrak dýmu sledoval,“ svěřil se později Yamaguchi deníku The Independent.

Atomová bomba, která zasáhla Nagasaki, byla ještě ničivější než ta, která jen o pár dní dříve vybuchla v Hirošimě. V Nagasaki bylo ale více hormatého terénu, který výbuch trochu utlumil.

I tentokrát vyvázl živý. Výbuchem mu odletěly ochranné náplasti na popáleninách a byl zasažen další dávkou radiace.

Tsutoma Yamaguchi se tak podruhé v rámci tří dnů ocitl v bezprostřední blízkosti nukleární exploze.

Vydal se hledat svou ženu se synem a když se ocitl před svým domem, ze kterého se staly trosky, obával se nejhoršího. Jeho žena ale v době výbuchu naštěstí doma nebyla. I s jeho synem se schovali pod mostem.

Tsutoma se nakonec po několika krušných dnech z popálenin i z dvojité dávky radiace zotavil a vedli se svou ženou relativně normální život. Dokonce spolu později měli i další dvě děti. Zemřel v roce 2010 ve věku 93 let.

Zdroj: History

KAM DÁL: Benito Mussolini byl postrach už v dětství, prováděl strašné věci. Jaká byla jeho cesta k diktátorovi?