Nejhorší sérioví vrazi historie: Jack Rozparovač vedle nich bledne závistí

Sériový vrah je definovaný jako někdo, kdo zavraždí více než dva lidi v různém čase. Připravili jsme pro vás některé z nejznámějších sériových vrahů, které svět kdy poznal.

Jack Rozparovač

Jako první na našem seznamu je možná nejznámější sériový vrah vůbec. Říkáme mu "Jack Rozparovač", ale dosud nevíme, kdo za dnes již notoricky známými vraždami doopravdy stál. Tento vrah se objevil v londýnské čtvrti Whitechapel v roce 1888. Zavraždil tehdy pět žen. Všechny tyto ženy byly prostitutky.

Policie předpokládala, že vrahem je chirurg, řezník nebo někdo zručný se skalpelem. Všechny mrtvoly totiž byly rozřezány specifickým způsobem. Během svého vražedného řádění se policii vysmíval dopisy, ve kterých popisoval jeho činy. V průběhu let bylo obviněno mnoho podezřelých, ale vraha nikdy nenašli. Každopádně Jack není nejhorší bestií v historii.

Jeffrey Dahmer

Dalším notoricky známým sériovým vrahem je Jeffrey Dahmer. Zabíjet začal v roce 1978, když mu bylo pouhých 18 let. Za žádnou z vražd ale nebyl zatčen až do roku 1991. Tehdy mu jedna z jeho budoucích obětí utekla a zavedla policii k jeho domu v americkém Wisconsinu. Doma měl k jeho smůle vystavené fotografie všech jeho hrůzostrašných činů.

Všude po bytě měl fotografie zmrzačených těl a jejich částí. Měl dokonce i nádobu plnou kyseliny, kterou používal k likvidaci těl jeho obětí. Dahmer zabil celkem 17 lidí, většinou se jednalo o mladé muže. Ve vězení byl dvakrát, poprvé za obtěžování, později za vraždu. V roce 1994 byl zabit svým spoluvězněm.

Harold Shipman

Shipman je známý jako "Doktor Smrt". Odhaduje se, že zabil nejméně 218 pacientů, jejich skutečný počet je ale nejspíš blíže 250. Tento lékař ordinoval v Londýně v letech 1972 až 1998. Působil ve dvou různých ordinacích a celou dobu zabíjel. Pracovník krematoria si jednoho dne uvědomil, že vídá až příliš kremačních certifikátů se jménem Shipman.

Se svým podezřením se svěřil policii, ta ale nezvládla vyšetřování a Shipman zabíjel dál. Vraždy mu procházely, dokud nezačal být chamtivý. U jedné ze svých obětí se pokusil zfalšovat závěť ve svůj prospěch. Její dcera si to ale nenechala líbit a šla s celou věcí na policii. Nakonec byl odsouzen v roce 2000 a o čtyři roky později spáchal ve vězení sebevraždu.

John Wayne Gacy

Stavební dělník John Wayne Gacy byl oblíbený mezi svými sousedy, angažoval se v politice a dokonce i působil jako klaun na narozeninových oslavách. To, že je to jeden z nejbrutálnějších vrahů na světě, by do něj rozhodně nikdo něřekl. Podezřelým se stal v roce 1978, když se 15letý chlapec nevrátil domů. Chlapec byl naposledy zpozorován v jeho blízkosti.

Nebyl ro první případ, kdy na něj lidé upozorňovali, ale bylo to poprvé, co to policie nebrala na lehkou váhu. Policie po prohledání jeho domu našla pod jeho podlahou 30 pohřbených těl. Nakonec byl odsouzen za 33 vražd a za mučení a znásilnění svých obětí. V roce 1994 byl popraven smrtící injekcí.

Zdroj: Britannica

