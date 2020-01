Sadisté na Borech. Nejlidnatější věznice v ČR je proslulá týráním a vraždami vězňů

Její historie sahá až do sedmdesátých let 19. století. Věznice Plzeň je ve většině případů známá pod názvem Bory. V České republice nenajdete nápravné zařízení, kde by na jednom místě žilo tolik vězňů. Donedávna tu „bručel” třeba Tomáš Řepka. Plzeňská věznice se negativně proslavila hlavně v padesátých letech minulého století. Proč?