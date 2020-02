Atomový špion Klaus Fuchs. Podílel se na vývoji bomby Fat man a tajně spolupracoval se Stalinem

Když 16. července roku 1945 Američané poprvé vyzkoušeli v Alamogordu výbuch atomové bomby, ihned o této události poslal zprávu do Moskvy. Klaus Fuchs pracoval z USA tajně jako špion pro Sovětský svaz. Když byl po letech zatčen, obhajoval se tím, že jednal z přesvědčení. „V té době jsem sovětské politice naprosto věřil a věřil jsem, že západní spojenci s rozmyslem počítají s tím, že Rusko a Německo budou mezi sebou bojovat až do smrti.” Co všechno německý fyzik prozradil a jak byl nakonec dopaden?

Mladý komunista

Jeho názory byly vždy levicové. Ve 20. letech byl členem SPD, které se často velmi tvrdě střetávalo s hnědými košilemi z SA. Sociální demokracie však mladému nadanému matematikovi a fyzikovi nevyhovovala a jeho smýšlení se stávalo čím dál tím více komunistické. Nakonec byl pro odpor k politice SPD ze strany vyloučen. Velmi rychle se následně stal členem komunistické strany.

Dva extrémní politické póly se v Německu stále více vyostřovaly. NSDAP dostala v boji proti svému ideologickému a politickému konkurentovi silný argument. 27. února 1933 údajně člen komunistické strany zapálil Říšský sněm, a tak začal hon na komunisty.

Zatykač byl vydán i na Klause Fuchse. Ten se několik dní skrýval se svojí přítelkyní v tajném bytě, aniž by vycházeli ven. Nakonec se rozhodli pro útěk ze země. Ona si zvolila cestu do Velké Británie, on do Paříže.

Nový začátek

Klaus Fuchs se nakonec dostal do Británie, ale ve svém novém začátku neměl vůbec nic. Potkalo ho však štěstí. Klausův bratranec doporučil svého chudého příbuzného levicově smýšlející bohaté rodině Gunnerů, kteří ho pozvali, aby u nich bydlel.

Klaus Fuchs se i s notnou dávkou podpory Gunnerových dostal na Bristolskou univerzitu, kde se stal vědecký asistentem se specializací na kvantovou mechaniku. Na veřejnosti ustoupil od svého horlivého politického přesvědčení a stal se z něj poctivý pracant.

V lednu 1937 dostal doktorát v oblasti matematické fyziky a se stipendiem na univerzitě ve skotském Edinburghu nastoupil do laboratoře dalšího Němce Maxe Broda, který utekl před nacismem. V roce 1939 si přečetl zásadní zprávu o zdařilém experimentu dvou německých kolegů. Ti rozštěpili atom.

Komunista nacistou

Žádost o britské občanství bylo přerušeno začátkem války. V tu chvíli ho jeho nový domov fatálně urazil. Bylo totiž nařízeno všechny cizince pocházející z nepřátelského území bez výjimky internovat. Klaus Fuchs se tak ocitl nejdříve ocitl na ostrově Man a následně s tisícovkou dalších Němců byl zavřen v táboře v kanadském Quebeku. On, komunista, byl podezřelý z nacismu. Tento absurdní fakt Fuchs Velké Británii nikdy nezapomenul.

V lednu 1941 se Fuchs mohl vrátit do Edinburghu. Brzy dostal nabídku, která v oblasti tehdejšího vědeckého významu neměla konkurenci. Projekt Tube Alloys zkoumal využití atomové energie. Tehdy protišpionážní služba MI5 mohla poprvé odhadnout, jak se Klaus Fuchs v budoucnu zachová, tentokrát však nezasáhla a výtečný vědec mohl nadále pracovat na tajném programu.

Pomoc Sovětskému svazu

Když Němci napadli Sovětský svaz, Klaus Fuchs nemohl přihlížet, jak západní velmoci nevykonávají aktivitu, která by na východní frontě Stalinovi vojensky pomohla. Rozhodl se tak jednat sám. Výsledky své práce tak posílal na východ přes Jurgena Kuczynskiho, který ve Velké Británii vedl tajné politické aktivity ve jménu komunistické strany.

Nejdříve velvyslanci Sovětského svazu v Londýně předával výsledky své práce, ale později informoval i celém projektu Tube Alloys. Jeho špionážní význam vyzrál až později, kdy se Churchill a Roosevelt dohodli sloučit svoje atomové výzkumy do jednoho. Klaus Fuchs se tak ocitl v USA a pracoval na projektu Manhattan.

Od té chvíle Fuchs vše v souvislosti s vývojem atomové bomby zapisoval a posílal přes kontakty do Sovětského svazu. Jeho horlivá podpora východu však po válce značně ochabla.

Odhalení nakonec

Po výbuchu atomové bomby v Hirošimě a Nagasaki se britští vědci vrátili domů do Anglie. Zde měli pracovat na vývoji vlastní atomové bomby, což Klaus Fuchs dostal na starosti jako vedoucí oddělení. V té době začal pochybovat o správnosti svého propojení se Sovětským svazem. Kontakt tak byl přerušen, ale minulost Fuchse velmi brzy dohnala.

V roce 1949 byla odhalena šifra, kterou používali Sověti, a tím se odhalily zprávy, které Klaus Fuchs posílal do Sovětského svazu o pokrocích v projektu Manhattan. Britové neměli jinou možnost než dohnat Klause Fuchse k doznání. Ten nakonec podal obsáhlou zprávu o osmi letech své špionážní aktivity.

Soud

Klaus Fuchs měl štěstí, že nepředával zprávy v té době nepříteli, ale spojenci. Proto nebyla řeč o velezradě a vyhnul se tak možnému trestu smrti. Trest však přišel a ve vězení strávil devět let šitím poštovních pytlů.

Po propuštění uvažoval o setrvání v Anglii, ale dospěl k tomu, že bude velmi těžké pokračovat ve vědecké práci. Odešel tak do NDR, kde setrval až do své smrti. Ve východním Berlíně k němu bylo zacházeno s poctami a přijal místo náměstka ředitele na Institutu pro jadernou fyziku poblíž Drážďan. Zemřel v 85 letech jako vážený občan, který do posledních dní obhajoval svoje jednání jako nezbytné v boji proti nacismu.