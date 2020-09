Po 11. září už svět nikdy nebyl jako dřív: Konspirační teorie říkají, že o útocích vědělo FBI i George Bush

Dodnes si mnoho z nás pamatuje na den, kdy jsme poprvé otevřeně viděli, co je vlastně ten teroristický útok. Je tomu už devatenáct let a mnozí z nás mají stále při sledování záběrů narážejících letadel do Světového obchodního centra husí kůži. Jak to ale s únosem letadel tehdy bylo? Existují zajímavé konspirační teorie, které rozhodně pohádce o Al-Kaidě nevěří.