Potomci nacistických katů: právník Rolf Mengele smrt svého otce uvítal. Vyřešila mu letité dilema

Rolfu Mengelemu bylo teprve několik málo měsíců, když skončila druhá světová válka, v níž jednu z hlavních rolí hrál i jeho otec Josef. Potomek nacistického vraha tehdy samozřejmě nemohl tušit, co se kolem něj děje. O něco později, když se začal ptát, mu jeho matka postupně nabízela hned několik verzí osudu Rolfova táty. Podle jedné měl doposud žít ztracen někde v Rusku, podle další byl zajat, jiná mluvila o tom, že za války padl. Jak to všechno bylo ve skutečnosti, se jediný syn nacistického kata dozvěděl v roce 1960, když mu bylo šestnáct let. Musel to být šok, ale chlapec se s tím svým způsobem vyrovnal a přistoupil k této skutečnosti jako zbytek jeho rodiny.

Hledání otcovy minulosti

Jak to vlastně bylo s Josefem Mengelem? Rolf se tehdy dozvěděl, že se jeho otec těsně na konci druhé světové války jen „šťastnou shodou náhod“ dokonce dvakrát dostal z amerického zajetí, aniž by Američanům tehdy vůbec došlo, koho mají v rukou. Následovalo několikaleté skrývání v Evropě a pak cesta do Jižní Ameriky. Nejprve Argentina, pak Paraguay a nakonec Brazílie se postupně staly jeho domovem a také skrýší před spravedlností. Od roku 1960 o tom všem už věděl i jeho syn Rolf…

Mengeleho rodina podnikala

Rodina Josefa Mengeleho se po válce starala o podnikání. Její továrna vyráběla zemědělskou a stavební techniku a to dovolilo nejen financovat samotného uprchlého válečného zločince, ale také studia jeho syna. Je opravdu velkým paradoxem, že se právě Rolf Mengele nakonec stal právníkem, tedy člověkem, který má dohlížet na dodržování zákonů a lidských práv. Přesto se nikdy za otcova života neodhodlal vydat právu jednoho z největších zločinců novodobé historie.

Neřešitelný konflikt mladého právníka

Podle serveru Chicago Tribune, který vydal části rozhovoru s Rolfem Mengelem už v roce 1985, šlo pro syna nacistického „lékaře“ o neřešitelný konflikt, který smysluplně vyřešila až smrt jeho otce. „Koneckonců, nemohl jsem svého otce nahlásit policii,“ řekl. „Byl jsem velmi šťastný, že žiji v zemi s vládou podle zákona, která tento problém vyřešila za mě.“ Západoněmecké právo totiž poskytovalo rodině uprchlíka imunitu. Jako právník cítil povinnost sdělit světu místo pobytu svého otce, jako syn to podle vlastních slov udělat nemohl. Rodinná soudržnost v něm nakonec zvítězila, i když se svým otcem a jeho činy vnitřně nesouhlasil. K diskusím o nacistově působení v Osvětimi ale mnoho příležitostí neměl.

Setkání se „strýčkem Helmutem“

Prvně se setkali na dovolené ve Švýcarsku, kam tehdy Josef Mengele inkognito přiletěl nejen podívat se na svého syna, ale jak se později ukázalo, také za svojí milenkou, vdovou po svém bratru. To už byli Rolfovi rodiče rozvedeni, aniž on by o tom věděl. Při tomto setkání bylo chlapci teprve dvanáct let a otce mu představili jako strýce Helmuta. Až později, v roce 1977, se za ním už jako dospělý vydal do jeho jihoamerického exilu, aby vedli dlouhé diskuse o době třetí říše a Mengeleho úkolu v Osvětimi.

Otec ničeho nelitoval

„Byl jsem zděšen obviněními a hlavně doložitelnými fakty, a proto jsem se snažil svému otci objasnit, že je pro mě jeho přítomnost v Osvětimi nesnesitelnou myšlenkou. Doufal jsem, že řekne, že se odtamtud snažil dostat pryč, na frontu, ale on nevyjádřil sebemenší náznak lítosti,“ popsal Rolf Mengele svoje diskuse s otcem. Ani to jej ale nepřesvědčilo k tomu, aby tohoto člověka vydal zákonu.

Promluvil, až když nebylo vyhnutí

S policií a dalšími orgány začal Rolf spolupracovat až ve chvíli, kdy se nevyvratitelně potvrdilo, že je Josef Mengele po smrti. Ten zemřel v únoru 1979, kdy se utopil v moři po náhlých zdravotních problémech, které jej postihly při plavání. Jedna verze hovoří o mrtvici, jiná o infarktu. Faktem zůstává, že jeho ostatky byly identifikovány až v roce 1985. Tehdy se rozpovídal i jeho syn Rolf, který náhle pocítil jakousi „morální povinnost“ podat světu svědectví o svém vztahu k člověku, který pro něj byl svým způsobem cizí, ale přesto cítil povinnost jej chránit. To všechno jako člověk práva.

Odškodnění, nebo výsměch?

Rolfovy vzpomínky byly vydány knižně a on se při této příležitosti rozhodl část výtěžku z prodeje věnovat na pomoc rodinám po obětech holokaustu. Je to hodně, nebo málo? Dnes žije (nebo žil) syn Anděla smrti pod jinou identitou a jeho osudy jsou utajené. Některé zdroje dokonce zvažují, že v roce 2023 zemřel.

