Prací ke svobodě. V uranovém lágru Vojna mučili komunisté nepohodlnou inteligenci národa

Koncentrační tábor Vojna vybudovali v roce 1947 němečtí vojenští zajatci v první řadě pro sebe. O dva roky později byli předáni zpět do Německa a tábor byl postupně plněn tzv. nepřáteli lidově demokratického lidu.

Vězni byli většinou bojovníci proti komunistickému režimu a nepohodlné elity národa. Představitelé domácího i exilového odboje z druhé světové války, kněží, intelektuálové a demokratičtí politici se tísnili v nehostiných podmínkách malých dřevěných ubikací, doslova hlava na hlavě.

Zdivočelá země

Nepochopitelnou krutost komunistického režimu ilustruje řada významných osobností, které si místo uznání vysloužily tu nejtvrdší práci a život v nesvobodě. Jedním z nich byl i hrdina druhého odboje generál Rudolf Pernický, který byl vězněn 11 let. Stejným táborem prošel i sekretář Jana Masaryka Antonín Suk. Věděl snad něco o záhadné smrti syna zakladatele národa?

Pravděpodobně nejznámější jméno člověka, který byl na několik let nucen pracovat v uranových dolech lágru Vojna, je Jiří Stránský. Ten svoje osobní zkušenosti zpracoval do románu Zdivočelá země, který je širší veřejnosti znám hlavně díky stejnojmennému seriálu v hlavní roli s Martinem Dejdarem. Osud Antonína Maděry je z velké části inspirován osudem samotného Jiřího Stránského. Vězení se nevyhnuli ani hokejoví mistři světa z let 1947 a 1949.

Původně byl tábor Vojna zaplněn počtem 500 věznů a během šesti let se číslo trestanců vyšplhalo až k počtu 1 517.

Smrt za cenu atomové bomby

Když sečteme veškerou produkci uranové rudy v českosloveských lágrech, dostaneme se na číslo 98 000 tun vytěžené suroviny. Jejím jediným odběratelem byl Sovětský svaz, který ji používal k vývoji atomové bomby. Paradoxem tedy je, že inteligence našeho národa byla nucena napomáhat Stalinovi k výrobě té nejničivější zbraně naší civilizace.

Političtí vězni pracovali v prostředí, kde byli neustále vystaveni záření smrtelně nebezpečného uranu. U mnoha z nich se časem projevovaly nemoce jako rakovina plic a vážná zranění způsobená špatnými pracovními podmínkami. Celkové oběti těchto nucených prací se počítají na několik stovek. Podle přiznaných údajů komunistických úřadů bylo v uranových táborech zastřeleno 31 věznů při pokusu o útěk a 439 obětí "různých nehod". Reálná čísla jsou však zcela jistě větší. Trvalé následky dlouholeté práce v blízkosti uranu a těžké fyzické práce se projevily i několik let po propuštění na amnestii v roce 1961.

Za ostnatým drátem tábora Vojna byli odsouzeni k nucené práci i hokejoví mistři světa z let 1947 a 1949. Důvodem bylo údajné podezření z plánované emigrace.

Naivní pokus o převýchovu

Komunistický režim se v rámci pracovních táborů soustředil i na propagandu mezi samotnými vězni. Pravidelně se museli vzdělávat ve spisech Lenina a Stalina, což bylo spíše úsměvné, protože nikdo z politických věznů ani trošku nevěřil v komunistický "ráj" na zemi.

Když režim v šedesátých letech uvolňoval poměry, tak se všechny tábory nucených prací musely zavřít. Celoplošná amnestie v roce 1961 osvobodila všechny přeživší vězně, ale šikana v podobě sledování StB pokračovala dál.

Jediný svého druhu

Dnes je památník Vojna u Příbrami jediným dochovaným unikátem, kde si lze připomenout krutost komunistického režimu, který odměňoval hrdiny tvrdou a smrtelně nebezpečnou prací. V roce 2001 byl vyhlášen kulturní památkou a od roku 2005 je otevřený veřejnosti jako pietní místo.

Zdroj: Krvavá léta, Česká televize

KAM DÁL: Elitní nacistický zrádce miloval luxus a ženy. Pro Československo byl nenahraditelný, jeho osud nevyhnutelný