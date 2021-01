Pražský pouliční gang provokoval komunistický režim. Vyšehradské jezdce čekal tvrdý trest a sláva

Královští Vyšehradští jezdci. Legendární parta sígrů, grázlů, frajerů, rváčů, rebelů a jak by se řeklo, v té době parta pásků tehdy budila rozpaky v celé Praze. Nejenom mezi policisty a politiky, ale také mezi obyčejnými lidmi. Později se jejich pověst a hlavně “poselství” rozneslo i mezi mládež mimo Prahu do celé republiky. Přijít tak musel tvrdý zásah tehdejší výkonné moci a Vyšehradští jezdci se stali materiálem pro propagandu zkažené mládeže ovlivněné nenáviděným imperialismem.

Praha plná rvaček

Vinohradští kluci se prali s žižkovskými, ty ještě s mladíky z Karlína a v podstatě každá pražská čtvrť měla svoji partu nezletilých hochů, kteří do sebe šli opravdu bez zábran. Na začátku padesátých let doopravdy lítaly nejen pěsti, ale také kameny.

Jedna skupina se nad všemi vyjímala. Jednalo se o Královské Vyšehradské jezdce. Kluci, kteří nepocházeli z dobrých rodinných ani majetkových poměrů, se stali živoucí legendou. Jejich rajonem bylo centrum Prahy, ale nebáli se procházet ani pražské katakomby a ve Vltavě pod Vyšehradem hledali zbraně po nacistech.

K tomu všemu chodili za školu, kouřili, kradli, provokovali konflikty a milovali západní hudbu a módu. Tím se z nich kromě trebelů stávali i nepřátelé socialismu.

USA!

Americká kultura a rebelie je formovala jak ve stylu oblékání, tak v chování. Milovali rock n roll a západní vliv byl znát i v jejich přezdívkách. Šéfem byl Jindra Procházka alias Kozina a další v partě byli Antonín Vodrlint alias Švihlej Tony, Jindřich Kadrnoška alias Harry a postupně se pouliční gang rychle rozrůstal, stejně jako se šířila pověst o jejich rebelii.

Po vzoru amerických gangsterů a mafiánů vyráželi do ostatních čtvrtí, kde kradli motorky, ale také přepadávali obyčejné lidi. Nejčastěji ty, kteří vzbuzovali dojem, že nesahají hluboko do kapsy. Právě kvůli těmto kriminálním přečinům si podepsali ortel. Některé osoby totiž zbilli i do bezvědomí a s nožem v ruce byli čím dál tím víc nebezpeční.

Klec spadla v červnu roku 1953, kdy se parta opila a za večer napadla přes dvě desítky lidí. Vyšehradští jezdci se rozprchli až po výstřelu z policejní pistole. Tři členové skupiny se ten večer ze strachu přihlásili na policii a postupně podali informace celkem o 22 lidech.

Sláva jezdců

Nejvyšší trest dostal šéf party Kozina, který si musel odpykat sedm let. Někdo dostal o rok, dva kratší trest, další vyvázl s podmínkou. Královští Vyšehradští jezdci se stali exemplárními příklady pro komunistickou propagandu. Na jejich chování a kriminálních případech byl demonstrován vliv imperialistického západu.

Soud však paradoxně přispěl k jejich slávě, protože se o nich psalo v novinách a mluvilo v rozhlase. Postupně o nich věděl úplně každý v republice. Společnost byla rozdělena na ty, co k nim měli obdiv, a na ty, kteří je odsuzovali a dokonce se jich báli. Netrvalo dlouho a vzniklo kolem nich několik pověstí o tom, jak si nejraději k bitce vybírají mladé stalinisty nebo osamocené členy SNB.

Hlavní parta byla sice rozprášena, ale jejich legenda si žila organicky i nadále. Mladé party je měly za vzory a pokud Královští Vyšehradští jezdci jsou pojmem dodnes, jen už se na ně pomalinku zapomíná. Přece jenom pamětníků 50. let už velmi rychle ubývá.

