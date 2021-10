Radost vystřídala tragédie. První československý úspěch na Mount Everestu zkazila smrt jednoho z horolezců

Hořkosladký výkon dvou československých horolezců je dodnes v memoárech vnímán jako první podařený výstup, kdy na vrcholu nejvyšší hory světa zavlála naše vlajka. Zoltán Demján, Jozef Psotka a jejich šerpa Ang Rita vystoupali na vrchol bez kyslíku přesně tak, jak se to povedlo Reinholdu Messnerovi. Výstup a zdolání vrcholu je ovšem jen polovina strastiplné cesty.

Tragická smrt

Na vrchol trojice mužů, kteří jako první vztyčili Československou vlajku na Mount Everestu, dorazila v pozdním odpoledni. Sestup na ně čekal ve velmi nepříjemnou hodinu. Sám Demján vysvětloval, že disponují pouze jednou svítilnou. Psotka ho poslal napřed, aby připravil tábor v Jižním sedle. Jeden z problémů byl, že Demján místo nenašel a doputoval až do druhého tábora a šerpa Ang Rita ho velmi brzy následoval.

Ten před odchodem nechal horolezce Psotku o samotě s tím, že bude přenocovat na vrcholu, na což šerpa neměl energii a udělal dobře. Při sestupu se totiž Psotka druhý den ráno zřítil do Západní rokle a pro ostatní byl tedy pochopitelně několik hodin nezvěstný.

Prvním Čechem na Mount Everestu se stal až v roce 1991 Leopold Sulovský.

Při pátrání ho našel až horolezec z pátého tábora Jozef Justa a zjistil, že je po smrti. Nezbývalo nic jiného než mu vykopat hrob ve sněhu. Kolega Demján později konstatoval, že Psotka psychicky skončil svou pouť na vrcholu, ale v tak náročné cestě se jedná pouze o polovinu. Pokud by se skupina nikdy nerozdělila, existuje možnost, že by se tato tragédie nestala. To je už pověstné kdyby.

Sněžný leopard

Onen šerpa jménem Ang Rita nebyl ledajakým horolezcem a znalcem místního prostředí. Proslul jako jeden z těch vůbec nejlepších a získal si tak přezdívku “Sněžný leopard”. Zesnulému Psotkovi dokonce složil kompliment, kdy o něm tvrdil, že byl velký horolezec. Za svůj život se šerpovi Ang Ritovi podařilo zdolat Mount Everest třináctkrát.

Úžasný výkon dvou Slováků a slavného šerpy byl unikátní v několika věcech. Jednak jako první prošli tzv. polskou cestu jižním pilířem a před nimi se bez kyslíku dostalo na vrchol pouze 16 dobrodruhů. Paradoxem celého příběhu je, že Jozef Just, který mrtvého Psotku našel, zemřel o čtyři roky později také, co dokončil svou cestu na Mount Everest a vracel se zpět dolů.

Celá výprava se nerodila lehce a dlouho nebylo jednoznačné, jestli se vůbec uskuteční. Náklady na výstup byly 2 miliony československých korun a celkem čítala dvacet jedna členů. Vedoucím byl František Kele a ve výpravě byli také dva čeští horolezci. Pět členů mělo lékařské a filmové úkoly.

