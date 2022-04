Ruská jaderná hrozba: Car-bomba je tisíckrát silnější než ta, která dopadla na Hirošimu

Druhá světová válka odhalila spoustu zločinů, které lidstvo do té doby nepoznalo. Vedle systematického nacistického vyvražďování židovského obyvatelstva stojí dva obrazy hrůzy z japonských měst Hirošima a Nagasaki. Dva jaderné výbuchy a téměř půl milionu lidských obětí donutilo Japonsko kapitulovat.

Zároveň se ovšem nastartovaly závody dvou velmocí. USA nadále rozvíjely závody ve zbrojení a k nim se připojil i Sovětský svaz. Tisíce jaderných pokusů daleko od lidí zamořilo rozsáhlá území na planetě a zničující vrchol přišel s největší jadernou zbraní zvanou Car-bomba. Jaké jsou její ničivé schopnosti a proč donutila mocné odstoupit od dalšího vývoje?

Apokalyptické tuny hrůzy

Sovětský svaz oproti USA nebyl schopný konstruovat své jaderné bomby tak, aby dopadly přesně tam, kam chtějí. Absenci dobrých navádějích systémů tak nahradili silou. Ničivý potenciál jejich bomb tak měl i při nepřesném dopadu “bezpečně” zničit cíl. Vznikla tak třístupňová termonukleární puma s energií 58 Mt TNT. Pro srovnání má Car-bomba přibližně 1 500x větší sílu než jaderné bomby, které USA shodily na Hirošimu a Nagasaki.

Tyto brutální ničivé vlastnosti zaskočily samotný Sovětský svaz, který očekával menší sílu při dopadu. Nutno dodat, že Car-bomba je tak nejsilnější použitou zbraní v historii lidstva. Pro její zkoušku byla zvolená oblast sovětské jaderné střelnice s přiléhavým názvem Nová země na severu Ruska. Po výbuchu se utvořila ohnivá koule o rozměrech 8 kilometrů a světlo z výbuchu bylo viditelné až na 1 000 kilometrů.

Atomový hřib dosáhl velikosti 64 kilometrů nad zemí, takže zasahoval až do mezosféry. Zajímavé srovnání se nabízí v počtu energie, která se během výbuchu vytvořila, protože odpovídá tomu, co všechny elektrárny v České republice vyprodukují za jeden celý rok. Zcela zničeny byly budovy vzdálené 55 kilometrů od výbuchu. Jednoduše apokalyptický důsledek masivního zbrojení. Car-bomba byla svržena 30. října roku 1961 v 11:32 h.

Co teď?

Objektivně si v používání a jaderných testech nemají obě velmoci co vyčítat. Konkurenční mocenské prostředí vygradovalo až do podoby, kdy jsme jako lidstvo kvůli technologickému vývoji schopni zlikvidovat vše živé na planetě Zemi a vytvořit z ní neobyvatelný kus hmoty. Vše krásné by skončilo v prachu a modré nebe by se změnilo na rudou ohnivou podívanou.

Na obou stranách tak vznikly zcela pochopitelné obavy o budoucnost světa. Obě země se tak vzápětí sešly u jednacího stolu, kde otevřely téma ukončení jaderných testů a začátek vzájemného omezování těchto masivně ničivých zbraní. Jedním z důležitých diplomatů byl i jeden z tvůrců car-bomby, sovětský fyzik a později disident a ochránce lidských práv Andrej Dmitrijevič Sacharov. Smlouva o omezení jaderných zbraní byla podepsána a technologický vývoj se zaměřil na mezikontinentální zbraně jak na straně Sovětského svazu, potažmo Ruské federace, tak na straně USA.

Zdroj: wikipedia.cz, Jirka vysvětluje věci/youtube.com

