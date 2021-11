Ruský vesmírný pes Lajka zemřel neuvěřitelně krutou smrtí. Sověti o jeho osudu lhali

Prvního psa v kosmu zná asi každý, ale jen málokdo ví, jak krutý ho čekal osud. Sověti tvrdili, že fenka zemřela po týdnu a zcela bezbolestně, to byla ale prachsprostá lež. Na to, co musela Lajka ve skutečnosti vytrpět, se přišlo až o 45 let později.