Sestřelené nacistické letadlo. Zapomenutý úspěch českých partyzánů s pěchotními zbraněmi

V okolí obce Senorady nedaleko Brna se v místních lesích na konci války schovávala partyzánská skupina vedená kpt. Antonínem Řepkou. Ta nesla jméno sociálně demokratického a později komunistického politika Dr. Josefa Hybeše. U proudu řeky Jihlavy se v nebezpečném území plném německých jednotek postupně pohybovala vojska Rudé armády. Tu vedl generál Bělousov, který se o českých partyzánech brzy dozvěděl.

Beze zbraní

Antonín Řepka se rozhodl založit partyzánskou skupinu poté, co se nedostavil na nucené práce do Maďarska. 14. října se s dalšími dobrovolníky shodli, že přejdou do ilegality. Schválili si několik skrýší ve zdejších lesích a potenciální úkryty v okolních domech a zahradách.

K záškodnické aktivitě jim však dlouho scházela poctivá výzbroj. Disponovali jen jednou brokovnicí, kulovnicí a několika staršími pistolemi a puškami. Tyto zbraně získali od hajných a pytláků. Skupina se později zkoušela dostat k dalšímu arsenalu zbraní přepadením četnických stanic a okrádáním lesníků.

Lepší vybavení získali až od maďarských vojáků, kteří se partyzánům vzdali. Věděli, že v Maďarsku je v té době dobojováno a nechtěli padnout na straně prohrávajících nacistických jednotek. Vzdali se tak dobrovolně bez jediného výstřelu. Nejslavnější události partyzánské skupiny Dr. Josefa Hybeše tak nestálo nic v cestě.

Sestřelené letadlo

Stalo se tak 14. dubna 1945. Nedaleko Jamolic bylo salvou z pušek a třemi kulomety sestřeleno nacistické průzkumné letadlo. Tomu po střelbě vynechal motor a letadlo bylo nuceno přistát.

Partyzáni nelenili a okamžitě se přesunuli ke zneškodněnému letadlu. Zastřelili pilota a jednoho člena posádky. Druhému se podařilo utéct. Pravděpodobně se jednalo o jediné letadlo sestřelené partyzány v českých zemích pouze pěchotními zbraněmi. A jak tato odvážná skupina nakonec dopadla? Bojová činnost družiny se završila dnem 5. května 1945, kdy byl zničen most přes řeku Jihlavku u Mohelně. Úspěšná akce ve spolupráci s jednotkou Rudé armády byla poslední. Konec války se blížil a další osudy partyzánské skupiny jsou jen těžko vyhledatelné.

