Smrt Marie Terezie po lovu bažantů. Královna trpěla nadváhou a depresemi po smrti manžela

Byť si Marii Terezii máme tendenci občas přivlastňovat, je nutné připomenout malý detail, který tak nějak shrnuje, co si o Češích asi tak myslela. Sice se jednalo o ženu, která usedla na český trůn, česky se nikdy nenaučila. Od šesti let rodačku z Vídně učili francouzsky, italsky, španělsky, latinsky, ale maďarsky a česky se nikdy nenaučila. Kromě počtu jazyků, které ovládala, existuje s Marií Terezií ještě jedna numerologická zajímavost, a to je počet dětí, jež byla schopna porodit.

Nábožensky založená

Svatbu měla už ve svých devatenácti letech, kdy se jejím manželem stal František Štěpán Lotrinský, jemuž porodila neuvěřitelných 16 dětí, hned několik z nich se ovšem nedožilo dospělosti a umíraly hlavně na pravé neštovice.

Marie Terezie si díky početnému houfu potomků zařídila unikátní zástupce. Nejdříve na trůn usedl Josef II., který byl po své smrti nahrazen dalším jejím synem Leopoldem II. Ne vždy se ovšem zadařilo. Třeba syn neapolský král Ferdinand byl vyhlášený hrubián.

Marie Terezie to neměla jednoduché. Už po nástupu na trůn musela vyřešit válečné nepokoje, ale díky pomoci z Anglie a hraběte Filipa Kinského se podceňované panovnici podařilo udržet habsburské impérium.

Jak změnila svět?

Marie Terezie měla za svého panování obrovský vliv na do té doby konzervativní a poněkud nelidská politická pravidla. Její řízení monarchie bylo velmi sociální. Zakládala starobince, špitály a zakázala mučení. Vzhledem k vlastním zkušenostem nařídila povinné očkování hlavně proti neštovicím.

Na sklonku života její zdraví nebylo zrovna stabilní. Po psychické stránce velmi špatně nesla smrt svého muže a trpěla vážnými depresemi. I když byla v mládí krásná a štíhla, postupem času musela bojovat s nepříjemnou nadváhou.

Osudný jí byl lov bažantů počátkem listopadu, během kterého se nachladila a několik dní trpěla těžkými záchvaty kašle a velkou dýchavičností. Osudný jí byl pravděpodobně zápal plic. Marie Terezie tedy zemřela 29. listopadu 1780 v přítomnosti svého syna Josefa II., který nastoupil na její místo.

Zdroj: Česká televize, Český rozhlas

