Sodomie, znásilnění, mučení a věznění žen. Francouzský šlechtic Markýz de Sade vymyslel slovo sadismus

Pornografie a filosofie. Kdo by řekl, že tyto dva pojmy nejdou dohromady, šeredně by se mýlil. Tím nejzjevnějším příkladem je dílo spisovatele Markýze de Sade. Šlechtic, před jehož pověstí se lidem červenají tváře. Muž, který žil převážně v 18. století, byl na svou dobu otevřen opravdu šíleným praktikám. Jakým?

Narušený, ale odvážný

Markýz de Sade se narodil v roce 1740 v Paříži a pocházel ze starobylého jihofrancouzského šlechtického rodu. Jeho otec hrabě a matka z příbuzenského rodu Condé-Bourbon, a proto se narodil do pařížského šlechtického paláce Conde, kde vyrůstal první čtyři roky života. Už od dětství se projevoval nevhodným chováním, a tak často měnil adresu trvalého bydliště. Z paláce se stěhoval do Avignonu za babičkou, kde nevydržel dlouho a musel se ubytovat v zámku jeho strýce abbé de Sade.

Od svých deseti let navštěvoval čtyři roky v Paříži školu jezuitů a následně nastoupil do Školy lehké kavalerie ve Versailles. Po absolvování byl účasten sedmileté války, po jejímž skončení z vojenské služby odchází. Nadřízení ho v té době charakterizovali jako narušeného, ale odvážného muže.

Vojenská služba mu kromě zocelení v boji dodala nadřazenost, sebedůvěru, ale také vztah k hazardu a sexuálním únikům z reality válečného bojiště. Po odchodu do civilu se jeho rod de Sade dostal do finančních potíží a záchranná cesta vedla přes dobře vybranou, v ideálním případě velmi bohatou manželku.

Uvězněný deviant

Svatba proběhla, když novomanželům bylo 22 let. Slavný, ale zkrachovalý rod de Sade dostal další šanci díky vybrané nevěstě jménem Renée-Pélagie de Montreui. Rod Montreui sice neměl takovou prestiž, alel bohatství měl dostatek. Po svatbě v květnu přišel už v říjnu první problém s neobvyklými touhami Markýze de Sade. Ten si pozval prostitutku do domu a chtěl po ní zcela neobvyklé věci jako bičování, škrcení a fyzické násilí. Když následně vše nahlásila na policii, byl Markýz zavřen do vězení, kde čekal na milost Ludvíka XV. necelý měsíc.

Žena evidentně nestála jeho podivným sexuálním orgiím v cestě a v průběhu vztahu není vyloučeno, že se jich také sama účastnila. Jeden z největších skandálů přišel téměř vzápětí. De Sade nabídl bezdomovkyni Róze Kellerové, jestli si nechce přivydělat. Ta na to kývla, ale netušila, co po ní bude tento deviant chtít. V odlehlé chatce ji nutil hrát otrocké sexuální hry, kde samozřejmě nechybělo ani fyzické násilí. Kellerová utekla a vše nahlásila policii. Před soudem byla však umlčena penězi.

Markýz de Sade však na základě rozhodnutí krále musel strávit sedm měsíců za mřížemi. Největší orgie však teprve měla přijít. V Marseille v roce 1772 spolu se svým komorníkem a pěti prostitutkami uspořádali v jednom bytě sexuální orgie bez jakýchkoliv zábran.

Během toho však de Sade přítomným namíchal do pití španělské mušky. Afrodiziakum ovšem způsobilo dvěma ženám vážné zdravotní problémy a de Sade byl následně obviněn z pokusu o otrávení. Utekl se svým komorníkem a švagrovou do Itálie. V jejich nepřítomnosti byli oba odsouzení za pokus o otrávení a sodomii. Poprava se vykonala na figurínách.

A stále dokola

Další léta Markýze de Sade se pořád opakovala a v podobných kolejích. Útěky z Itálie, Francie, život v tichosti na zámku, kde se odehrávaly sodomie s mladými služkami. Často za účasti prostitutek rozvíjel své sexuální fantazie, které zahrnovaly i anální sex, což bylo v té době vnímáno jako smrtelný hřích.

Policie ho nakonec dostihla a i přes jeden marný útěk nakonec skončil ve vězení Bastila, kde se začal naplno věnovat své literární kariéře. Nejslavnější díla jako 120 dní sodomie či Julietta mu pomohla z vězení propašovat jeho věrná žena. Ta mu údajně do vězení tajně nosila sexuální pomůcky, jako byl i dřevěný penis.

Zde také zažil první dny francouzské revoluce, ale z Bastily nebyl osvobozen, protože ho převezli do ústavu pro duševně choré. Propuštěn byl až v roce 1790 a stal se z něj soudce revolučního soudu, protože se mu nedařilo uživit dramatickou tvorbou.

Dramatický život Markýza de Sade je opravdu pozoruhodný. Přežil i odsouzení k trestu smrti, ale nakonec svůj život skončil v 74 letech v blázinci, kde byl držen jako nevyléčitelný sexuální deviant.

Zdroj: Český rozhlas, Le Monde

