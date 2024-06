Strůjce Osvětimi Rudolf Höss byl dokonalý manžel, děti miloval. Vilu postavil hned vedle tábora

Klíčový okamžik v životě Rudolfa Hösse přišel v roce 1922, když slyšel řeč vycházející hvězdy Adolfa Hitlera. Höss se připojil k nacistické straně a kariéra budoucího masového vraha započala. V té době už ale byl zasloužilým veteránem. „Bojoval v první světové válce jako dětský voják, dokonce byl několikrát zraněn a dostal celou řadu vyznamenání, včetně železného kříže. Po válce se přidal ke krajně pravicovým polovojenským skupinám,“ vysvětloval pro Čtidoma.cz Moravec.

Nacistům se osvědčil

Hned v roce 1923 bylo jasné, že Höss si nebere servítky a zábrany pro něj neexistují. „Pomáhal provést vraždu Walthera Kadowa. Učitele, který byl podezřelý z toho, že zradil nacistického aktivistu Alberta Lea Schlagetera a předal ho úřadům.“ Schlageter byl nakonec popraven a pro nacisty dlouho sloužil jako mučedník. Sám Hitler ho opěvoval ve svém zrůdném díle Mein Kampf. Höss za vraždu dostal deset let, odseděl si však jen šest. „Nedlouho poté se oženil se svou osudovou ženou Hedwig Hensel, měli spolu několik dětí.“

V nacistické mašinerii se Höss i na začátku druhé světové války osvědčil jako krutý a nemilosrdný zabiják. Zejména proto mu bylo v roce 1940 svěřeno velení nad novým táborem smrti v Osvětimi na přímý rozkaz říšského vůdce SS Heinricha Himmlera. „Dohlížel na to, jak se z malého tábora mění v továrnu na zabíjení včetně oblastí vyhrazených speciálně pro vyhlazení mužů, žen a dětí. A ruku v ruce s tím si vedle tábora budoval ideální hnízdečko lásky. Oázu klidu, kterou by mnozí považovali za skvělé dílo. Pokud by ovšem nestála vedle místa, kde umírali lidé,“ uvažoval historik.

Na děti i manželku byl hodný

Žít v bezprostřední blízkosti tábora bylo pro opravdu velmi otrlé povahy. Dokonce i při vší té hrůze, kterou Höss a jeho vrazi páchali, je představa bydlení v těsném sousedství vyhlazovacího tábora naprosto šílená. „Oni se v tom vyžívali. Jeho manželka byla stejně zvrácená jako on. Vedli zdánlivě obyčejný domácí život, i když Höss organizoval masové vraždy a zdokonaloval postupy pro masové vyvražďování Židů.“

Možná už nikoho nepřekvapí, že Höss se doma choval jako vzorný manžel. Jako by všude kolem neumírali lidé. „Jejich děti spokojeně běhaly po zahradě, hrály si. Masový vrah na ně byl hodný, často jim říkal pěkná slova, hladil je. Měli spolu pěkný vztah. Stejně tak s manželkou jim to evidentně fungovalo. Dokonce jí psal básně o krásách Osvětimi,“ vypočítal Moravec, co všechno se dělo mimo zdi tábora.

Manželka řekla, kde bydlí

Kolaps nacistického režimu znamenal i pro Hössovu rodinu konec „idylického života“. V roce 1945 se z nich stali uprchlíci, až do konce roku 1946 se úspěšně vyhýbali zajetí. Všechno prasklo až ve chvíli, kdy jeho manželku lidé poznali, jak pracuje v továrně ve vesnici Sankt Michaelisdonn. „Během výslechu lovcem nacistů Hannsem Alexandrem a britských vojáků uvedla adresu, na které žil její manžel jako dělník jménem Franz Lang. Když ho vyšetřovatelé zatýkali, byl Höss v pyžamu,“ dodal pro Čtidoma.cz Moravec.

Ačkoli nejprve svoji identitu popíral, popis na jeho snubním prstenu potvrdil, že je to hledaný válečný zločinec. U tribunálu v Norimberku později odhalil mrazivě vědecký přístup nacistů ke genocidě. Bývalý šéf Osvětimi byl popraven 16. dubna 1947 v táboře, který pomáhal vytvořit, zatímco bývalí vězni přihlíželi.

Zdroj: autorský článek, garantem textu je Dalibor Moravec

KAM DÁL: Architekt holokaustu Eichmann se před spravedlností ukrýval 15 let. Objevil jej slepý muž.