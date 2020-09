Tajemné vraždy minulosti. Zhypnotizovaný vrah zahradník byl uvězněn v labyrintu pod zámkem

Při pohledu do kronik československé kriminalistiky vás bezpochyby zarazí příběh jako vystřižený z Sherlocka Holmese. Ústřední roli v trojnásobné vraždě hraje zahradník. Okolnosti zločinu jsou však zahalené tajemstvím a záhadami, které by i autor krimi detektivních románů ocenil jako bohatou inspiraci. O co konkrétně jde?