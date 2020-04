Tajemství Karlova mostu. Keltská socha a místo, kde se popravovalo

Vylidněný Karlův most je v současné chvíli asi největším symbolem „jiné” Prahy – tedy té bez turistů. V dnešních dnech se nabízí vzácná chvíle pohlédnout na nejvýznamnější památku České republiky pod drobnohledem. Nejde však o obecně známá fakta, ale spíše perličku a zajímavosti, které bychom mohli snadno přehlédnout i dnes.

Jak se most jmenoval?

O tom, že Karlův most nahradil předchozí Juditin most, který byl stržen velkou povodní v roce 1342 při jarním tání ledu, je obecně známá informace. Byť tedy stavba nového mostu pod záštitou Karla IV. započala v roce 1357, jméno Karlův nese až od roku 1870. Do té doby byl gotický most znám jako Kamenný nebo Pražský.

Přejmenovat most na Karlův byl údajně nápad spisovatele a novináře Karla Havlíčka Borovského, ale poprvé toto označení použil pražský nakladatel, spisovatel a mědirytec Joseph Rudl.

Vltava se však v okolí nynějšího Karlova mostu přecházela již od pravěku. Některé písemné prameny dokonce hovoří o tom, že zde v místech Karlova mostu byl dokonce dřevěný most. Místo s hlubokou historií má i svůj symbol. Je však předmětem spekulací hned několika historiků. Kdo je záhadný bradáč?

Keltský reliéf

Když se z mostu pozorně zadíváte směrem na Křižovnické náměstí, možná si všimnete záhadné hlavy vsazené ve zdi právě pod tímto nádherným náměstím. Jedná se o reliéf tzv. bradáče. Muž s vousy je podle legendy italský stavitel Juditina mostu, jehož tvář byla původně umístěna na prvním oblouku.

V roce 1848 byl bradáč přenesen a zabudován do břehové stěny Křižovnického náměstí. Jeho kopie byla slavnostně umístěna na původní oblouk Juditina mostu v roce 2005. Reliéf Bradáče pro Pražany fungoval jako vodítko při povodních. Když se voda dostala pod jeho vousy, byla to výstraha, že se chystá velká voda.

Jedna z teorií o původu Bradáče pracuje s verzí, že se jedná o keltský reliéf vzhledem k tomu, že lokalita kolem Karlova mostu byla pro přechod Vltavy využívaná od pravěku.

Nejstarší socha na mostě?

Unikátní sochařská výzdoba Karlova mostu pochází z období baroka jako inspirace z Andělského mostu v Římě podle soch slavného italského sochaře Berniniho. Jedna realizace se však tomuto baroknímu konceptu vymyká.

Jedná se o Kalvárii, tedy sv. Kříž na 3. pilíři mostu. Kříž zde již od dob Karla IV. hrál významnou roli. Pořádaly se zde bohoslužby, vyhlašovaly se zde důležité informace Pražanům a dokonce toto místo sloužilo pro veřejné popravy.

Od svého počátku však byl kříž několikrát vyměněn. Nynější bronzová socha Krista je nejstarší dochovanou sochou na mostě. Zajímavost se váže také k hebrejskému nápisu: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů,” který můžete vidět přímo na kříži. Za trest ho zhotovil Žid, který byl osočen z rouhání vůči kříži. Trest byl však nespravedlivý a jednalo se o cílené potupení židovstva.

Křivda byla napravena až v roce 2000, protože se slavnostně umístila vysvětlující deska tohoto příběhu. Křesťané a Židé si tak na symbol smíru u tohoto kříže podali ruce.

