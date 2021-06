Unikli spravedlnosti: Nejhledanější nacisti, kteří se dožili požehnaného věku v klidu a bezpečí

John Demjanjuk

Narodil se na Ukrajině a po druhé světové válce imigroval do USA. V roce 1950 se stal americkým občanem a po mnoho let pracoval pro automobilku Ford.

V roce 2011 byl po zdlouhavém soudním procesu obviněn z napomáhání více než 28 000 vraždám. Během druhé světové války sloužil jako strážný v koncentrčním táboře Sobibor v Polsku. Ačkoliv byl Demjanjuk po obvinění propuštěn až do odvolání, to, že byl shledán vinným, značí velký mezník. Byl obviněn z napomáhání vraždám v koncentračním táboře, kde působil „jen“ jako dozorce, ačkoliv neexistoval žádný důkaz, který by ho spojoval s konkrétní vraždou. Vytvořil se tak důležitý precedent k obvinění dozorců v podobných případech.

John Demjanjuk zemřel v domově důchodců v roce 2012.

Laszlo Csatary

V roce 1944 byl policistou v Košičích. Csatary údajně zorganizoval deportaci více než 15 000 židů do koncentračního tábora Osvětim. Československý soud ho za jeho nepřítomnosti odsoudil k smrti v roce 1948. Csatary ale utekl do Kanady, kde působil jako obchodník s uměním až do roku 1997. Poté kanadské autority zjistily, že lhal při žádosti stát se kanadským občanem, a jeho občanství zrušily. Csatary pak zmizel na dalších 10 let. Byl zadržen až v roce 2012 v Budapešti.

Zemřel v 98 letech v roce 2013 během čekání na soud.

Hans Lipschis

Po vytvoření precedentu Demjanjukovým obviněním v roce 2011 spustily německé autority novou kampaň. Chtěly usvědčit 50 údajných bývalých stráží z koncentračního tábora Osvětim, kde bylo zavražděno asi 1,5 milionu lidí.

Jako první čelil obvinění Hans Lipschis, který se po druhé světové válce odstěhoval do amerického Chicaga. Po odhalení jeho nacistické minulosti byl po téměř třech dekádách z Chicaga deportován. U soudu byl obviněn z působení jako dozorce v Osvětimi v letech 1941 až 1943, on ale tvrdil, že byl jen kuchař.

V roce 2014 byl Lipschis, který trpěl demencí, shledán mentálně nezpůsobilým k soudnímu jednání.

Vladimir Katriuk

Katriuk byl aktivním účastníkem na masakru 150 lidí v Katyni, v Bělorusku. Jednalo se především o ženy a děti. Dostal se tak na druhé místo žebříčku nejhledanějších nacistů. V 50. letech imigroval do Kanady. V roce 1999 zjistil kanadský soud, že lhal o své minulosti, ale kanadská vláda se později rozhodla ho jeho občanství nezbavovat. Různé vlády se snažily o jeho vydání spravedlnosti, ale marně.

Zemřel v 93 letech v kanadském Quebecu, kde se poslední roky svého života zabýval včelařstvím.

Zdroj: History

