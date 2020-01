Uprchlík Eichmann. Organizátor holocaustu, který vlastnil farmu na králíky

Jde pravděpodobně o nejznámější nacistický proces, který přišel několik let po válce. Jeden z hlavních organizátorů holocaustu totiž úspěšně uprchl do Jižní Ameriky. Izraelská tajná služba Mosad ho však nakonec dopadla. Eichmann tak stanul před soudem a čekal ho trest smrti. Co dělal pod jinou identitou a jaké otázky celý proces rozvířil ve společnosti?