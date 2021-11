Válečný hrdina Patton: Generál pokládal vojáky s posttraumatickým stresem za zbabělce a simulanty

Generála Pattona si spojujeme hlavně s postupem jeho armády Evropou po vylodění v Normandii. To později popsal takto: „Vojáci 7. armády! Přišli z moře, pokřtění krví a ověnčení vítězstvími! Člověk velkých činů, ale také velkých slov a gest je ovšem z mnoha pohledů velmi kontroverzní, a to rozhodně nejen kvůli svým ikonickým revolverům, které měl celou válku u pasu jako kovboj z Divokého západu.

Psychické problémy vojáků

Už v průběhu druhé světové války se generál George S. Patton projevoval jako muž s jasným pohledem na svět, kterému chyběla empatie a pochopení pro hrůzy, kterými museli někteří vojáci projít. Splňoval tak ve všech směrech stereotyp ukřičeného a bezcitného válečníka, jenž umí svou jednotku motivovat vznostnými a mnohdy vtipnými hesly, ale pro citlivost si ve svém velení nenechal místo.

Nejznámějším příkladem, kdy jeho povaha mířila za hranice, bylo jeho chování k vojákům, jež trpěli posttraumatickým stresem z válečné vřavy. Bojovníky, které provázely podobné problémy, pokládal za simulanty a zbabělce. Jedním z příkladů je jeho návštěva sicilského lazaretu pod stanem, kde oslovil vojáka Charlese H. Kuhla s tím, jaké má zranění. Když se od něj dozvěděl, že trpí stresem, nervy a nespavostí, Patton se rozzuřil a praštil vojáka rukavicemi a vyvlekl ho z improvizovaného lůžka ven se slovy, ať tohoto zbabělce neošetřují. Problém byl však v tom, že Kuhl měl horečku 39 stupňů a trpěl k traumatu z války ještě malárií.

Další problémy

Podobný incident se ještě několikrát opakoval. Dalším výrazným projevem extrémního Pattonova chování byl vztek vůči mladému vojákovi, který se třásl celým tělem. Když se ho Patton zeptal, co s ním je, dostal od ubohého vojáka odpověď, že má strach z nepřátelského dělostřelectva.

Zničené nervy vojáků uměly generála pořádně rozzlobit, a tak se do nebohého pěšáka pustil fackami a začal mu mávat pistolí u hlavy s tím, že ho nechá postavit před popravčí četu, nejraději by ho ovšem zastřelil sám za zbabělost. Extrémní a necitlivé výbuchy vzteku se pochopitelně dostaly do hledáčku jeho nadřízených a tento konkrétní výstup musel řešit dokonce generál Eisenhower.

Omluva a tajemství

Až tlak nadřízených donutil Pattona se všem postiženým omluvit. Oběma zmíněným vojáků osobně a před nastoupenou četou. Následně také objížděl všechny divize, které měl pod velením, aby se omluvil za své přísné a agresivní chování.

Dlouho se tyto Pattonovy incidenty dařilo tajit před veřejností, ale nakonec se šťouravý investigativní novinář Drew Pearson dopátral pravdy a vznikl obrovský skandál. Veřejnost dokonce chtěla Pattona postavit před vojenský soud, což ostatní generálové nepřipustili.

Byť byl asi deset měsíců postaven mimo službu, během příprav na vylodění v Normandii bylo jasné, že USA nemůže nevyužít služeb tak zkušeného a schopného generála. Byť to určitě nebyl beránek a dobrý psycholog, patří Patton mezi hrdiny, kteří pomohli srazit nacistická vojska na kolena.

