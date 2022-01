Zázračný britský pilot bez nohou. Sestřelil desítky nacistů a pokoušel se o útěk ze zajetí

V našich dějinách jsou letecké bitvy o Velkou Británii mnohem více pod drobnohledem vzhledem k tomu, že se jí aktivně a úspěšně zúčastnili také českoslovenští piloti v uniformě Royal Air Force (RAF). Mnoho našich hrdinů padlo, mnoho z nich přežilo, ale museli se vypořádat s komunistickou totalitou, která se je snažila zadupat do země.

Když se ovšem podíváme na hrdiny z řad samotných Britů, také najdeme několik neuvěřitelných příběhů hrdinství. Jeden z největších nepochybně napsal svou odvahou Douglas Bader.

Nehoda mě nezastaví

Anglický válečný pilot si během druhé světové války získal přezdívku “stíhací eso RAF” a není se čemu divit. Muž, který po skončení války získal od královny zcela zaslouženě titul sir, měl totiž neuvěřitelná čísla sestřelených nepřátel. Jeho odkaz a hrdinský obraz by byl znám i bez hendikepu, s kterým se mu podařilo sestřelit přes dvacet nacistických letounů.

Sir Douglas Bader totiž v roce 1931 přišel při nehodě o obě své nohy. Nadějný student na univerzitě v Cambridge doplatil na mladistvou nerozvážnost. Miloval rychlou jízdu automobilem a už jako členu válečného letectva mu hrozil vyhazov. Vzhledem k jeho nepopiratelným leteckým kvalitám se nebál riskovat a při jednom nebezpečném manévru během letecké show padl jeho stroj k zemi a on přišel o obě nohy.

To mu ovšem nebránilo se vrátit do služby a stal se tak prvním válečným pilotem, jenž se i po tak brutálním zranění s nevratnými následky posadil do kokpitu a byl připraven bojovat. To ovšem nebyl jediný důvod, proč ho sami Britové zvolili 47. nejdůležitější postavou svých dějin.

Útěk bez nohou?

Jeho přítomnost v letectvu a v bitvě o Británii motivovala i ostatní letce k mnohem lepším výkonům. Dokonce se tvrdí, že právě jeho postižení mu umožnilo složitější manévry, protože tělo vydrželo větší míru přetížení.

Douglas Bader byl v roce 1941 sestřelen nad nepřátelským územím a musel čtyři roky trávit v zajetí, vzhledem k tomu, že jeho jméno a příběh byl znám i na druhé strany barikády.

Bader si kvůli svému hrdinství a postižení získal respekt i u nacistů a měl štěstí, že se jeho věznitelem stal nacistický pilot Adolf Galland, jenž měl na svém kontě neuvěřitelných 70 sestřelů. Ten nařídil, aby se k němu v zajetí vojáci chovali s úctou. Goring dokonce souhlasil s tím, že mu bude z britského letadla hozena nová protéza. Zvláštní akce se nemohla jmenovat jinak než Operace Noha.

Bader i přes obrovský handicap zajetí přežil a navíc se několikrát neúspěšně pokoušel o únik, což v kontextu jeho fyzických možností zní zcela neuvěřitelně. Díky protéze se však mohl lépe pohybovat, nebylo mu to ovšem v ničem platné. Galland tak nechal přesunout Badera na hrad Colditz, který sloužil jako místo pro VIP zajatce a nenapravitelné útěkáře. Spolu s ním zde byl například uvězněn i československý pilot v zajetí Ivo Tonder.

Osvobozen byl až 16. dubna 1945 americkou armádou společně s dalšími vězni těsně před koncem války. Po konci druhé světové války se slavný pilot věnoval podnikání s ropou, ale také byl velmi aktivní v charitativních organizacích, jež podporovaly lidi s tělesným postižením. Zemřel až v roce 1982 na selhání srdce, ale jeho příběh je zcela pochopitelně nesmrtelný.

Zdroj: dotyk.cz

