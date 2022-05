Zbabělá smrt největšího nacistického kolaboranta. Emanuel Moravec nechtěl skončit v rukou rozběsněného davu

Symbol české kolaborace s nacistickým režimem se jmenuje Emanuel Moravec. Jedna z nejrozporuplnějších osobností našich moderních dějin nejdřív toužil proti Hitlerovi válčit a odvolaná mobilizace ho namotivovala převléct kabát. Odhodil československou uniformu, kterou vyměnil za tu s nacistickým hákovým křížem. Tragický příběh vojenského kariéristy, jenž se neštítil vložit svůj osud do rukou toho nejzločinnějšího režimu v moderní historii, skončil na pražském Klárově.

Okouzlen nacistickou říší

Když byl zřízen Protektorát Čechy a Morava, Emanuel Moravec v první chvíli prožíval strach a beznaděj. Uvažoval o emigraci na Kostariku, aby unikl případné perzekuci ze strany nacistické moci. Ve své předešlé publikační činnosti byl totiž velmi otevřeně a nekompromisně kritický vůči nacistickému režimu. Nakonec se překvapivě pokusil vrátit do rozložené “československé” armády, kde ovšem zcela pochopitelně nepochodil. Ta totiž v podstatě přestala existovat. Dostal ovšem nabídku přímo z nacistické strany.

Jedna z prvních nabídek mířila k publikační činnosti. Zvláštní bylo schválení možnosti vydání jeho knihy V úloze mouřenína - Československá tragedie 1938. Nacisté Moravce okouzlili tím, že mu zorganizovali exkurzi po Německu, kde se představilo vše dobré, co učinili pro svůj německý lid. Zamilován do nacistického režimu usedl na pozici rozhlasového hlasatele a stal se z něj nadšený propagátor hitlerovského režimu. Úspěšně podlézal, kde se dalo, a jeho kontakty sahaly až ke K. H. Frankovi. Když se říšským kancléřem stal Heydrich, hned týž den ho Moravec navštívil a slíbil věrnost říši.

S kulkou v hlavě

Zfanatizoval svou třetí ženu k tomu, aby se stala konfidentka gestapa a všechny tři syny dotlačil do nacistických struktur jako hitlerjugend, wehrmachtu a na prestižní nacistickou školu v Napoli. On sám sbíral jednu důležitou politickou funkci za druhou. V protektorátu Čechy nenáviděný Moravec musel vlastnit tři byty, aby eliminoval nebezpečí násilného atentátu.

Když ovšem začalo Pražské povstání, přišel jeho pro Čechy dlouho očekávaný konec. Už první den bojů v ulicích hlavního města 5. května se nad Moravcem stahovala mračna. Symbol kolaborace neměl šanci bez úniku přežít, protože několik let museli poslouchat z rozhlasu a politického stupínku to, co tiše zlomený národ nenáviděl a čemu byl nucen nečinně přihlížet. Povstání ovšem otevřelo stavidla, protože konec války byl za rohem.

Emanuel Moravec nasedl před Kolowratským palácem do policejního kordonu, aby odjel na schůzku s K. H. Frankem. Na nedalekém Malostranském náměstí se německé automobily dostaly pod palbu a musely se na Pražský hrad vydat přes Klárov. Karmickým paradoxem v této chvíli byl Moravec krutě potrestán.

Jeho automobilu totiž došel benzín v Chotkových sadech. Když vystoupil řidič automobilu zkontrolovat, co se s autem děje, Moravec v kabině vytáhl revolver a prostřelil si hlavu. Jeho tělo řidič následně převezl do budovy biskupského gymnázia a na dvoře bylo jeho tělo pochováno a 7. června exhumováno. Moravec tak sebevraždou utekl před běsnícím davem, který by jeho tělo jistě s radostí exponoval podobně jako Mussoliniho v Itálii.

